Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo risulterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 6-7°C, subiranno un graduale aumento, raggiungendo i 11°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Voghera si presenteranno con un cielo completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 6,8°C e un’umidità elevata, intorno all’84%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a poche nuvole. Le temperature si alzeranno progressivamente, con valori che toccheranno i 10,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portando a un cielo sereno. La velocità del vento si manterrà bassa, con intensità che varierà tra 6 e 9 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che raggiungeranno il picco di 11,1°C. La serenità del cielo sarà accompagnata da un’umidità che si attesterà intorno al 58%, rendendo l’aria fresca ma piacevole. La ventilazione rimarrà debole, con brezze leggere che non supereranno i 7 km/h.

La sera si presenterà con un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 6°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 72%, e il vento continuerà a essere debole, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo l’ambiente ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7° perc. +3.9° Assenti 17 ENE max 33.3 Grecale 82 % 1021 hPa 5 cielo coperto +6° perc. +3.9° Assenti 9.8 NNE max 16.2 Grecale 87 % 1022 hPa 8 poche nuvole +6.7° perc. +5.4° Assenti 6.9 NNE max 10.3 Grecale 84 % 1024 hPa 11 cielo sereno +10.3° perc. +9° Assenti 9.4 NNE max 12 Grecale 65 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11° perc. +9.6° Assenti 5.4 NNE max 5.9 Grecale 58 % 1022 hPa 17 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.4 SSE max 3.3 Scirocco 71 % 1022 hPa 20 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.8 SSE max 4.7 Scirocco 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.9 S max 3.3 Ostro 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.