Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che scenderanno fino a 6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 10°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature stabili. La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +7,1°C e un’umidità del 92%. La situazione meteo si stabilizzerà con un cielo completamente coperto dalle 01:00 fino alle 05:00, con temperature che varieranno tra +6°C e +7°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,2 km/h e 2,6 km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +10,4°C. L’umidità si manterrà attorno all’80-87%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5,2 km/h. Le previsioni del tempo indicano che il cielo diventerà completamente coperto a partire dalle 13:00, con temperature stabili attorno ai 10°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a +8,3°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera.

La sera si presenterà con un cielo coperto, mantenendo temperature intorno ai 7°C. L’umidità si attesterà attorno al 93%, mentre il vento si farà più debole, con velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento solo verso la fine della settimana. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.2 NNE max 3.2 Grecale 93 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.8 N max 2.2 Tramontana 95 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 1.5 S max 1.9 Ostro 95 % 1014 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.7 NNE max 3.8 Grecale 84 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° Assenti 5.3 NE max 6.2 Grecale 79 % 1014 hPa 16 cielo coperto +8.6° perc. +7.8° Assenti 6.5 NE max 6.8 Grecale 90 % 1013 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.3 NE max 3.5 Grecale 93 % 1014 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.1 SSE max 2.6 Scirocco 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:50

