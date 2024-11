Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Voghera si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,4°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 5%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con velocità di circa 1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, ma non ci saranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,4°C intorno alle 08:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, portandosi attorno all’84%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,2°C alle 14:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che varierà tra 2,9 km/h e 6,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, rendendo l’aria ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12,5°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni di meteo. I venti saranno leggeri, con velocità che si manterrà sotto i 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 91%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo la settimana particolarmente piacevole.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.8° Assenti 2.4 SSO max 2.6 Libeccio 92 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +10° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 93 % 1026 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° Assenti 5.2 SO max 5.3 Libeccio 92 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 3.7 ONO max 2.6 Maestrale 80 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 3.8 NNE max 2.9 Grecale 71 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 5.4 NE max 5.3 Grecale 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 3.3 E max 3.6 Levante 90 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11.9° Assenti 2.9 S max 2.9 Ostro 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:04

