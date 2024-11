Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Volla indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,2°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento graduale della temperatura, che raggiungerà i +16,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi aumenteranno, portando a un cielo coperto e a una leggera diminuzione delle temperature.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +13°C e una leggera brezza da nord. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura si attesterà intorno ai +12,2°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che toccheranno i +16,4°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 7%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 63% fino a raggiungere il 91% entro le ore 17:00. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza da sud-ovest. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere fino alla sera, quando la temperatura scenderà leggermente a +15,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Volla evidenziano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature miti, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da un cielo coperto e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima umido e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 1.8 N max 3.3 Tramontana 57 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 1.9 NNE max 3.1 Grecale 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 1.3 E max 3.6 Levante 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 4.7 SSO max 8 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 9.5 SO max 12.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 7.3 OSO max 11.4 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 2.8 O max 4.9 Ponente 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 2.7 SSO max 5.8 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.