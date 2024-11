Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Volla si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite che accompagnerà gli abitanti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,7°C al mattino fino a un massimo di 21,5°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con poche nuvole che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, Volla avrà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e una leggera diminuzione della temperatura percepita. La mattina si presenterà con temperature fresche, intorno ai 15,7°C, e un cielo sereno che favorirà un inizio di giornata luminoso. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno, raggiungendo il picco di 21,5°C intorno alle 13:00. Le previsioni del tempo indicano una prevalenza di poche nuvole e nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 37%, rendendo l’aria confortevole. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra i 2,2 km/h e i 4,4 km/h, permettendo di godere appieno delle attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 17,4°C. Il cielo continuerà a mantenere una copertura di poche nuvole, garantendo un’atmosfera serena e tranquilla. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo le ore serali particolarmente gradevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Volla nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, il che suggerisce un periodo di stabilità meteorologica. Gli abitanti potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.2° Assenti 4.3 NE max 5 Grecale 59 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.1° perc. +15.3° Assenti 5.6 NE max 6.4 Grecale 60 % 1025 hPa 7 poche nuvole +16.4° perc. +15.6° Assenti 6.1 NE max 7.1 Grecale 57 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.2° Assenti 3.3 NE max 4.7 Grecale 42 % 1026 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +20.7° Assenti 2.2 OSO max 4.7 Libeccio 37 % 1025 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.2° Assenti 4.4 O max 6 Ponente 43 % 1025 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +17.9° Assenti 3.5 NNE max 5.9 Grecale 50 % 1027 hPa 22 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 5.4 ENE max 8.6 Grecale 56 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:50

