Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il clima sarà sereno con temperature intorno ai +11,2°C e una copertura nuvolosa del 20%. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +15,6°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e umidità tra il 42-55%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15°C, con assenza di piogge. Sabato, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature di circa +11,9°C. La mattina successiva, il cielo si schiarirà, raggiungendo +16,2°C. Domenica, il clima rimarrà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature intorno ai +16,6°C.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede un clima prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 20%, mentre la velocità del vento varierà tra i 14,5 km/h provenienti da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 58%, ma non si registreranno piogge. Man mano che la notte avanzerà, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i +10,8°C alle 04:00, mantenendo un clima fresco e asciutto.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +15,6°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,5 km/h e i 14,1 km/h, sempre da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6-8%, garantendo una giornata luminosa e soleggiata. L’umidità si manterrà attorno al 42-55%, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +15°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +12,1°C alle 23:00. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 29%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, rendendo la serata fresca ma piacevole. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +11,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 39%, con una velocità del vento di 8,3 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà assente, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +16,2°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà leggera, non superando i 8,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 38-48%, rendendo l’aria fresca e gradevole. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di approfittare di una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai +16,5°C, continuando a mantenere condizioni di cielo sereno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio perfetto per passeggiate o eventi all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +13,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 0%. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un clima sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,9 km/h, creando un’atmosfera calma e serena.

Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +16,1°C entro le 10:00, mantenendo condizioni di cielo sereno. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di una mattinata ideale.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +16,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,6 km/h. Anche se non si prevedono piogge significative, l’atmosfera sarà più umida, con un’umidità che salirà fino al 69%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +15,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni saranno leggere e sporadiche.

In conclusione, il fine settimana a Volla si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno e soleggiato, un Sabato ideale per attività all’aperto e una Domenica che porterà un aumento della nuvolosità e temperature gradevoli. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto troveranno sicuramente occasioni per godere di queste giornate.

