Un cinghiale gli taglia la strada: motociclista vola sull’asfalto per metri

Un centauro è rimasto ferito dopo aver impattato con un cinghiale che è sbucato all’improvviso dal ciglio della strada. E’ accaduto ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. L’uomo, di origini pugliesi, percorreva in sella alla proprio moto la Strada Statale 598 quando si è trovato davanti all’improvviso l’animale. L’impatto è stato violento, tanto che il motociclista è scivolato sull’asfalto per diversi metri. Soccorso, è stato trasportato dai sanitari del 118 al vicino ospedale di Polla. Nell’impatto l’uomo ha riportato un trauma al braccio, le sue condizioni non sono preoccupanti.

