CY-101: una nuova speranza nella lotta ai tumori rari

Il Luxembourg Institute of Health (LIH) e la biotech norvegese Cytovation AS hanno raggiunto un traguardo cruciale nello sviluppo di una nuova terapia antitumorale, chiamata CY-101. Grazie alla collaborazione tra il gruppo Tumor Immunotherapy and Microenvironment (TIME) del LIH e Cytovation, CY-101 ha dimostrato risultati straordinari negli studi preclinici e clinici, ottenendo la Designazione di Farmaco Orfano dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Una terapia rivoluzionaria per i tumori rari

L’adrenocarcinoma corticosurrenalico (ACC) è un tumore endocrino raro e aggressivo, caratterizzato da una prognosi sfavorevole e una sopravvivenza a cinque anni inferiore al 60%. Le opzioni terapeutiche per l’ACC sono estremamente limitate: l’unico farmaco attualmente approvato, il Mitotane, ha un tasso di risposta inferiore al 30% ed è spesso mal tollerato a causa della sua elevata tossicità sistemica.

CY-101, una nuova immunoterapia sperimentale, ha mostrato un’efficacia promettente contro diversi tipi di tumori, tra cui ACC, melanoma, carcinoma colorettale e carcinoma epatocellulare. La sua capacità di colpire meccanismi oncogenici comuni a questi tumori apre nuove prospettive per i pazienti con opzioni terapeutiche limitate.

Un importante riconoscimento dalla FDA

Nel luglio 2024, nell’ambito di un progetto cofinanziato dall’EU-Eurostars e dal Luxembourg National Research Fund (FNR), il team del LIH e Cytovation ha ottenuto la Designazione di Farmaco Orfano (Orphan Drug Designation, ODD) per CY-101 dalla FDA. Questo riconoscimento è riservato ai farmaci destinati al trattamento di malattie rare con un bisogno medico insoddisfatto e comporta diversi vantaggi regolatori, tra cui un iter accelerato per lo sviluppo clinico e l’accesso a incentivi per la ricerca.

Il Dr. Bassam Janji, leader del gruppo TIME al LIH, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Ottenere la Designazione di Farmaco Orfano per il CY-101 rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di sviluppare trattamenti innovativi contro il cancro. La collaborazione con Cytovation è stata essenziale per portare questa terapia ai pazienti che non dispongono di opzioni di trattamento efficaci. I risultati promettenti rafforzano la nostra fiducia nel potenziale di CY-101 di trasformare il trattamento dell’ACC e di altri tumori simili”.

Il Dr. Janji ha inoltre evidenziato il ruolo chiave del LIH nel panorama della ricerca oncologica globale, sottolineando che questa scoperta rappresenta un ponte tra la ricerca d’avanguardia e le applicazioni cliniche concrete.

Nuove collaborazioni e studi avanzati

Sulla scia di questo successo normativo, Cytovation ha stretto nuove partnership con Cancer Research UK e la Norwegian Cancer Society per condurre studi clinici avanzati su un numero ancora maggiore di pazienti e di tipi di tumore. Questo sviluppo rappresenta un punto di svolta fondamentale per accelerare l’adozione di CY-101 come terapia standard per diversi tumori aggressivi.

Grazie agli sforzi congiunti di istituti di ricerca internazionali, enti regolatori e organizzazioni dedicate alla lotta contro il cancro, CY-101 potrebbe presto diventare una nuova arma nella lotta ai tumori rari, offrendo una speranza concreta a migliaia di pazienti nel mondo.

