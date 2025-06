Accordi segreti UE con Ong ambientaliste, fondi milionari per sabotaggi e pressioni politiche: svelati documenti riservati

MeteoWeb

Documenti riservati svelati da giornali tedeschi, come Die Welt e Tagesspiegel, denunciano accordi segreti tra la Commissione Ue e Ong ambientaliste per azioni di sabotaggio contro obiettivi sgraditi, come centrali a carbone e l’accordo Mercosur, in cambio di fondi ingenti. Il punto centrale è il lobbismo occulto orchestrato da Bruxelles: la Commissione avrebbe pagato Ong come Clientearth (350.000 euro) per contrastare specifiche centrali a carbone in Germania, collaborando con proteste locali, o Friends of the Earth (700.000 euro) per bloccare il Mercosur, con campagne mirate contro i suoi impatti ambientali e sui diritti umani. Questi contratti, visionati con difficoltà per la loro segretezza (consultabili solo a schermo, senza stampe, con pagine che sparivano ogni 30 minuti), dettagliavano azioni come contestazioni legali, pressioni su eurodeputati e tweet pianificati. In totale, 15 milioni di euro all’anno sono stati destinati a Ong per combattere energia fossile, glifosato e accordi commerciali.

L’eurodeputato Csu Monika Hohlmeier ha denunciato la mancanza di trasparenza, accusando ex commissari come Timmermans di favorire azioni radicali. In Germania, politici come Günter Krings (Cdu) parlano di abuso dello Stato di diritto, chiedendo chiarezza. La Commissione tace, mentre la vicenda, emersa ad aprile, si arricchisce di dettagli inquietanti, sollevando dubbi sulla legittimità di queste operazioni. E’ quanto riferito da ‘La Verità’.