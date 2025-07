Accordo UE-Mercosur, la petizione delle associazioni animaliste

MeteoWeb

Le associazioni Animal Law Italia, Animal Equality, CIWF Italia, Essere Animali, LAV e LNDC Animal Protection lanciano oggi una petizione online rivolta al Governo e ai parlamentari italiani per chiedere di opporsi in ogni sede possibile alla ratifica dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay) che “non prevede garanzie di standard equivalenti a quelli europei, di fatto mettendo il profitto davanti alla salute dei cittadini, degli animali, dell’ambiente. Inoltre, vengono danneggiati i produttori italiani ed europei, che continueranno a essere soggetti a regolamentazioni molto ferree, ma subiranno la concorrenza di Paesi che hanno poca o nessuna regolamentazione”, si legge in una nota.

La denuncia

“Questo testo rappresenta una minaccia inaccettabile per il benessere animale, la sicurezza alimentare e la tutela dell’ambiente” – denunciano le associazioni – “Nella sua formulazione attuale, consentirebbe ad esempio l’importazione di carne e pellame proveniente da allevamenti dove sono ancora permesse mutilazioni senza anestesia, uso di ormoni della crescita, antibiotici e condizioni di allevamento vietate in UE”.

“Le associazioni evidenziano anche che l’Europa impone regole sempre più ferree ai propri agricoltori, ma non pretende gli stessi impegni dai partner commerciali extra-UE. Ciò crea una concorrenza sleale, che danneggia i piccoli produttori e i consumatori che cercano qualità e sostenibilità. Mentre il Governo italiano propone sanzioni fino a 100.000 euro per chi usa denominazioni come “latte di avena” o “formaggio vegano”, l’accordo permetterà l’ingresso di prodotti ottenuti con standard produttivi che il nostro Paese reputa inaccettabili senza che i consumatori ne siano informati.

I cittadini non vogliono questo accordo. Infatti, secondo l’Eurobarometro sulla PAC (2024), il 52% degli italiani considera l’agricoltura molto importante per il futuro dell’Europa, il 45% percepisce un peggioramento della sicurezza alimentare rispetto a 10 anni fa e secondo l’Eurobarometro sul benessere animale (2023) l’89% degli italiani vuole una maggiore tutela per gli animali da allevamento e l’87% ritiene che le stesse regole debbano valere anche per i prodotti importati”, continua il comunicato.

“Ratificare l’accordo UE-Mercosur ignorando queste istanze significherebbe tradire l’interesse pubblico e la volontà della maggioranza dei cittadini” – proseguono le associazioni – “Per questo, invitiamo tutti a firmare la petizione per chiedere al Governo italiano di imporsi affinché l’Europa pretenda reciprocità nelle regole, per non rendere i consumatori complici inconsapevoli di pratiche che rifiutano”.