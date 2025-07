Caldo record, il Prof. Battaglia: “allarme infondato, studi spazzatura”

MeteoWeb

Ancora una volta, l’estate porta con sé ondate di caldo definito record e, puntualmente, allarmi sui presunti effetti catastrofici del riscaldamento globale. Ma è davvero così? Il professor Franco Battaglia, docente di Chimica Fisica all’Università di Modena ed esperto di questioni climatiche, smonta l’ennesima narrazione allarmista, puntando il dito contro studi “scientifici” che definisce “spazzatura“.

In un recente articolo pubblicato sul giornale online di Nicola Porro, il Professor Battaglia inizia la sua disamina con un richiamo storico che fa riflettere. Citando la “Domenica del Corriere” del 21 luglio 1957, ricorda come già allora si registravano temperature elevatissime e, purtroppo, decessi correlati: “Un calore torrido ha tenuto tutta l’Alta Italia, e gran parte dell’Europa Centrale, per parecchi giorni, sotto una soffocante cappa infocata. A Milano si è raggiunta l’eccezionale temperatura di 38.1° all’ombra. Purtroppo, tanta canicola, oltre al diffuso disagio per le popolazioni, ha provocato degli eventi luttuosi: in molti ospizi dell’Alta Italia – in particolare a Venezia, Milano e Padova – alcune decine di vecchi ricoverati non hanno potuto resistere per lungo tempo a così gravose condizioni atmosferiche e sono morti nel giro di poche ore“, come riportato allora dalla rivista settimanale del Corriere della Sera.

Questo, secondo Battaglia, dimostra come “non c’è alcun maggiore caldo oggi rispetto a ieri, almeno a far fede quel che scrivevano loro stessi ieri (“ieri” in questo caso è il 1957)“. Il suo bersaglio principale è un recente studio dell’Imperial College di Londra, ripreso con enfasi da alcune testate, che attribuisce i decessi per colpo di calore “all’uso dei combustibili fossili“.

Il professore non le manda a dire: per lui, l’intero studio è “spazzatura. Pura spazzatura“. La critica principale si concentra sulla metodologia e sulle conclusioni del lavoro londinese. Lo studio afferma che “l’uso di combustibili fossili ha aumentato le temperature delle ondate di calore fino a 4°C in tutte le città” e che “ogni frazione di grado di riscaldamento fa un’enorme differenza“.

Battaglia smonta questa affermazione con un esempio lampante. Lo studio, considerando una dozzina di città europee, stima per Roma un “eccesso di mortalità” di 164 decessi a fronte di un aumento di temperatura di 2.45 gradi, portando la temperatura a 30.12 gradi. Questo implicherebbe che se la temperatura fosse stata di 27.67 gradi (30.12-2.45), non ci sarebbe stato alcun “eccesso” di morti. Tuttavia, lo stesso studio attribuisce a Londra un eccesso di 171 morti con una temperatura di 24.60 gradi. Il Professor Battaglia, lapidario, si chiede: “Com’è possibile che in un ambiente con temperatura di 27 gradi i morti da caldo «sarebbero» – badate al condizionale – zero e con temperatura di 25 gradi sarebbero 171?“. E risponde subito: “Ecco avete indovinato: non è possibile“.

L’errore cruciale dello studio, secondo Battaglia, risiede nell’assunto secondo cui “ogni frazione di grado di riscaldamento fa un’enorme differenza“, indipendentemente dalla temperatura di partenza. Ciò significherebbe, provocatoriamente, che “anche al Polo Nord – non immune al global warming – ci ‘sarebbero’ i morti per colpi di calore, secondo lo studio“.

Infine, il professore affronta il “condizionale” presente nelle conclusioni dello studio, chiarendo che “nessuno dei numeri di decessi dichiarati è reale“. Si tratta, in realtà, di proiezioni basate su ipotesi errate. Battaglia conclude che non si può dedurre la causalità o estrapolare dati in modo lineare: “Non è vero che ‘ogni frazione di grado di riscaldamento fa un’enorme differenza’“.