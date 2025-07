La Luna Piena sulle Dolomiti tra le foto finaliste di prestigioso concorso

MeteoWeb

La suggestiva immagine della Luna Piena immortalata tra le vette delle Dolomiti dall’astrofotografo altoatesino Fabian Dalpiaz è tra le finaliste del prestigioso concorso internazionale di fotografia astronomica Zwo, promosso dall’Osservatorio Reale di Greenwich. La cerimonia di premiazione si terrà l’11 settembre. Scattata nel novembre 2024, la foto di Dalpiaz è l’unica italiana in gara tra le 5.500 immagini provenienti da 69 Paesi, tutte in lizza per aggiudicarsi un premio di 10mila sterline. Tra le altre finaliste spiccano scatti spettacolari: la lunga coda della cometa Tsuchinshan-Atlas ripresa in Namibia, i cerchi di stelle causati dalla rotazione terrestre intorno a un albero solitario e l’affascinante Via Lattea osservata dal deserto dello Utah.