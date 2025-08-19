Montagna, ciclista muore colto da malore nel Bellunese

MeteoWeb

Un ciclista è morto colto da malore nel Bellunese. Attorno alle 15.45 di oggi, la Centrale del 118 è stata contattata da alcuni escursionisti, che avevano visto accasciarsi davanti a loro un uomo, che stava salendo con la mountain bike dal Rifugio Palmieri verso Forcella Ambrizzola. Gli escursionisti hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, fino all’arrivo dell’équipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che è subentrata nel tentativo di far riprendere coscienza al 66enne di Pasian di Prato, purtroppo invano.

Constatato il decesso ed effettuati i dovuti rilievi da parte del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata in località Campo, per essere affidata al carro funebre.