Ondata di casi listeriosi: 2 morti, 21 contagi e maxi richiamo di formaggi

Ventuno persone che hanno contratto l’infezione, due delle quali decedute, e un maxi richiamo di formaggi in tutta la Francia. E’ il bilancio dell’allerta sanitaria legata al batterio Listeria individuato in prodotti dell’azienda Chavegrand, nel dipartimento della Creuse, come riporta la stampa francese. La scoperta, annunciata il 12 agosto, ha portato al ritiro dal mercato di circa 50 prodotti a latte pastorizzato venduti nella grande distribuzione per sospetto legame con l’ondata di casi di listeriosi.

Secondo l’Agenzia nazionale francese per la Sanità pubblica (Santé publique France – Spf), le persone colpite dal batterio sono 11 donne e 10 uomini, tra 34 e 95 anni. Diciotto persone sono oltre i 65. Tre di loro seguivano terapie farmacologiche croniche “suscettibili di favorire le infezioni intestinali”, mentre gli altri presentavano fattori di rischio, tra cui tumori, diabete e patologie cardiache. “Tutti i pazienti sono stati ricoverati”, ha precisato Spf, specificando le forme cliniche osservate: 16 setticemie, 4 forme neuromeningee e un’altra forma invasiva.

Ma cos’è la listeriosi?

Si tratta di “un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti (tossinfezioni alimentari)”, chiarisce l’Iss nella pagina dedicata a questa minaccia per gli alimenti. “Nei Paesi occidentali la listeriosi rappresenta un problema di sanità pubblica sempre più importante. Seppur meno frequente rispetto ad altre zoonosi (salmonellosi e campylobacteriosi), la malattia può manifestarsi con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati, soprattutto in soggetti fragili quali anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi”, precisano gli esperti

La Listeria monocytogenes è un batterio patogeno Gram-positivo, non sporigeno e mobile, ubiquitario, ampiamente diffuso nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. “La sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (da temperature di refrigerazione sino a 45°C), nonché la sua capacità di tollerare ambienti salati e pH acidi lo rendono un batterio molto resistente a varie condizioni ambientali, incluse quelle che si hanno nella produzione e nella lavorazione degli alimenti. In condizioni favorevoli, L. monocytogenes – rimarca l’Iss -può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un’infezione nell’uomo. Per queste sue caratteristiche, L. monocytogenes rappresenta un pericolo per i prodotti pronti al consumo (chiamati ‘ready-to-eat’-RTE) e i prodotti con una lunga vita commerciale (‘shelf-life’) mantenuti a temperature di refrigerazione”.

Gli alimenti associati

“Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi comprendono: pesce affumicato (salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, formaggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato”, elenca l’Iss.