Accordo Italia–USA per il trasporto aerospaziale, Grottaglie sarà la porta italiana verso lo Spazio

Proseguono gli impegni della delegazione italiana alla 42ª Assemblea dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) in corso a Montréal: sottoscritta ieri, 24 settembre, una Declaration of Intent (DOI) tra Enac e la Federal Aviation Administration USA per lo sviluppo del trasporto aerospaziale, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi. Per Enac hanno firmato l’accordo il Presidente Pierluigi Di Palma e il DG Alexander D’Orsogna; per la FAA, Chris Rocheleau, Deputy Administrator, e Minh Nguyen, Acting Deputy Associate Administrator Commercial Space.

Il Presidente Enac Di Palma ha affermato: “Un nuovo passo concreto verso il trasporto aerospaziale, nel più ampio orizzonte di cooperazione già consolidato tra Enac e la Federal Aviation Administration. Ringrazio il Viceministro Rixi per il supporto attivo a questo percorso, grazie al quale l’Italia, anche attraverso lo spazioporto di Grottaglie, si prepara a divenire un riferimento europeo per i voli suborbitali”.

Il Direttore Generale D’Orsogna ha dichiarato: “La partnership siglata oggi segna un nuovo capitolo della sinergia già consolidata Enac – FAA, strategica per un framework regolamentare condiviso che crea condizioni favorevoli per l’attivazione delle operazioni suborbitali da entrambe le sponde dell’Atlantico”.

Presenti, per l’Ente, anche il Direttore Centrale Claudio Eminente e i Direttori Costantino Pandolfi e Giovanni Di Antonio; per la FAA, Simone Pérez, Assistant Administrator Policy & Strategic Engagement.

“La firma della Dichiarazione di Intenti tra Faa (Federal Aviation Administration) ed Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) sul trasporto spaziale suborbitale rappresenta un passo decisivo nella cooperazione tra Italia e Stati Uniti e contribuisce all’avanzamento del progetto dello spazioporto di Grottaglie. Lo scalo tarantino è una infrastruttura con un potenziale destinato a favorire innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e sviluppo occupazionale“: è quanto ha dichiarato il vice ministro al Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Edoardo Rixi a margine della firma della dichiarazione di intenti tra Faa ed Enac, siglata a Montreal durante l’assemblea generale Icao (International Civil Aviation Organization) in corso in Canada. “L’intesa definisce un percorso verso regole condivise e pone le basi per un futuro accordo bilaterale, consolidando il ruolo del nostro Paese nella nuova economia dello Spazio“.