Addio alle barriere coralline entro il 2040. Le cause sono l’innalzamento del livello del mare e l’aumento delle temperature

Secondo un nuovo studio condotto nell’Atlantico occidentale, la maggior parte delle barriere coralline smetterà presto di crescere e potrebbe iniziare a erodersi. Quasi tutte lo faranno se il riscaldamento globale raggiungerà i 2°C. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Università di Exeter, ha valutato 400 siti di barriera corallina in Florida, Messico e Bonaire. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, prevede che oltre il 70% delle barriere coralline della regione smetterà di crescere entro il 2040 e oltre il 99% lo farà entro il 2100 se il riscaldamento raggiungerà i 2°C o più rispetto ai livelli preindustriali. Il cambiamento climatico, insieme ad altri problemi come il deterioramento della qualità dell’acqua, riduce la crescita complessiva della barriera corallina uccidendo i coralli e influenzando i tassi di crescita delle colonie.

Per comprendere in che modo il cambiamento dell’ecologia della barriera corallina influisce sul potenziale di crescita, ovvero come l’equilibrio degli organismi viventi si traduce in un “accrescimento” verticale, il team ha analizzato barriere coralline fossili provenienti da tutta la regione tropicale dell’Atlantico occidentale. Hanno poi combinato questi dati con quelli ecologici provenienti da oltre 400 siti di barriere moderne per calcolare i tassi di crescita attuali e modellare l’impatto dei futuri cambiamenti climatici.

Erosione, innalzamento dei mari e perdita di biodiversità: un futuro critico per i coralli

La nostra ricerca dimostra che, secondo gli attuali scenari di emissione di CO₂, la maggior parte delle barriere coralline atlantiche non solo smetterà di crescere, ma sarà soggetta a erosione entro la metà del secolo“, ha affermato il professor Chris Perry dell’Università di Exeter. “Il tasso di innalzamento del livello del mare aumenterà e la nostra analisi suggerisce che la crescita delle barriere sarà in ritardo”.

Si prevede che entro il 2100 la profondità dell’acqua aumenterà fino a 0,7 m con +2°C, e fino a 1,2 m con riscaldamento più estremo. La crescita della barriera dipende fortemente dalla quantità e dal tipo di corallo vivo, ma epidemie e sbiancamenti causati dalle alte temperature hanno impoverito le specie chiave.

“Stiamo assistendo a un preoccupante declino dell’abbondanza e della diversità dei coralli“, ha spiegato Lorenzo Alvarez-Filip (Universidad Nacional Autónoma de México). “Il cambiamento climatico sta peggiorando le conseguenze ecologiche e socioeconomiche della loro perdita”. Una possibile soluzione indicata dagli scienziati è il ripristino attivo dei coralli.