Forte tempesta geomagnetica in corso: aurore visibili fino California e Colorado | FOTO

Una “forte” tempesta geomagnetica classe G3 è in corso mentre la Terra viene investita da un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale. Secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com, spettacolari aurore boreali sono state fotografate in numerosi Stati USA, raggiungendo latitudini insolite come il Colorado e persino la California centrale.

Lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA ha confermato che i livelli di tempesta geomagnetica hanno raggiunto la categoria G3 alle 02:59 UTC di oggi (le 04:59 ora italiana).

Che cos’è il vento solare

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche – soprattutto protoni ed elettroni – emesso dalla corona del Sole, la sua atmosfera esterna. Queste particelle viaggiano a velocità che possono superare gli 800 km al secondo e interagiscono con il campo magnetico terrestre.

Che cos’è un buco coronale

Un buco coronale è una regione della corona solare più fredda e meno densa rispetto alle aree circostanti. Da questi “buchi” sfugge più facilmente il vento solare, che può raggiungere la Terra con intensità maggiore e a velocità elevate, aumentando la probabilità di tempeste geomagnetiche.

Che cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea della magnetosfera terrestre causata dall’impatto del vento solare. Quando il flusso di particelle cariche è particolarmente forte, esso comprime il campo magnetico terrestre e induce correnti elettriche nell’alta atmosfera. Le tempeste vengono classificate dalla NOAA su una scala da G1 (minore) a G5 (estrema). Una tempesta di classe G3 è considerata “forte” e può causare problemi alle comunicazioni radio, alle reti elettriche e ai sistemi satellitari.

Che cos’è l’aurora boreale

L’aurora boreale (o australe nell’emisfero Sud) è il fenomeno luminoso che si manifesta quando le particelle cariche del vento solare entrano in collisione con gli atomi e le molecole dell’atmosfera terrestre, principalmente ossigeno e azoto. Queste collisioni rilasciano energia sotto forma di luce colorata, dando origine a spettacolari danze verdi, rosse e viola nel cielo notturno. In condizioni normali, le aurore si osservano vicino ai poli, ma durante le tempeste geomagnetiche più intense possono scendere a latitudini molto più basse, come sta avvenendo in queste ore negli Stati Uniti.