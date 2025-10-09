ENEA protagonista a “I Colori dell’energia” per la transizione energetica

ENEA partecipa a “I Colori dell’energia”, l’evento in programma a Brindisi fino al 13 ottobre per promuovere la transizione energetica e le energie rinnovabili. Venerdì 10 ottobre alle ore 11, la direttrice del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone interviene al convegno sulle comunità energetiche “CER e territori: strumenti e strategie della Regione Puglia per lo sviluppo della autoproduzione diffusa”. Sabato 11 ottobre alle 11,30 il direttore generale Giorgio Graditi partecipa all’appuntamento “Idrogeno: dalla bolla mediatica a protagonista del mix energetico del paese e dell’Europa”.

Lunedì 13 ottobre alle 15 il presidente Francesca Mariotti interviene alla tavola rotonda “Il ruolo del nucleare per la sostenibilità e la sicurezza energetica: la sfida di domani… o di oggi?”.