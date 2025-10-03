Maltempo USA, un raro tornado d’alta quota ha colpito le montagne del Colorado a oltre 3.400 metri

Maltempo USA, questo tornado è stato confermato con l'aiuto di foto satellitari che mostravano il percorso degli alberi caduti

tornado colorado

Un tornado ha toccato terra sulle Montagne Rocciose del Colorado il 13 settembre, aprendosi un varco attraverso una remota foresta di montagna a un’altitudine di 3.400 metri. Il raro tornado, confermato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), è uno dei soli tre segnalati nella Contea di Saguache dal 1995. La forza del tornado è stata classificata EFU (sconosciuta sulla Scala Fujita avanzata) a causa della sua posizione remota. A differenza della maggior parte dei rilievi sui tornado effettuati di persona dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), questo tornado è stato confermato con l’aiuto di foto satellitari che mostravano il percorso degli alberi caduti. Il vortice ha percorso la montagna per 1,3km ed era largo 87 metri.

Sebbene i tornado siano più rari in montagna, possono verificarsi anche ad altitudini elevate. Un tornado EF1 è stato confermato a Divide, in Colorado, a un’altitudine di 2.790 metri il 17 giugno 2025. Ulteriori tornado sono stati confermati anche vicino a Pikes Peak, in Colorado, nel 2023, 2024 e 2025 a quote comprese tra 2.700 e 3.200 metri. Il tornado più alto mai confermato in Colorado si è verificato sul Monte Evans, ora noto come Monte Blue Sky, il 28 luglio 2012, a 3.600 metri.

Il tornado più alto mai documentato negli Stati Uniti si è verificato a 3.670 metri a Rockwell Pass, in California, nel Sequoia National Park, il 7 luglio 2004.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO