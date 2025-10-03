Maltempo USA, un raro tornado d’alta quota ha colpito le montagne del Colorado a oltre 3.400 metri

Un tornado ha toccato terra sulle Montagne Rocciose del Colorado il 13 settembre, aprendosi un varco attraverso una remota foresta di montagna a un’altitudine di 3.400 metri. Il raro tornado, confermato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), è uno dei soli tre segnalati nella Contea di Saguache dal 1995. La forza del tornado è stata classificata EFU (sconosciuta sulla Scala Fujita avanzata) a causa della sua posizione remota. A differenza della maggior parte dei rilievi sui tornado effettuati di persona dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS), questo tornado è stato confermato con l’aiuto di foto satellitari che mostravano il percorso degli alberi caduti. Il vortice ha percorso la montagna per 1,3km ed era largo 87 metri.

Sebbene i tornado siano più rari in montagna, possono verificarsi anche ad altitudini elevate. Un tornado EF1 è stato confermato a Divide, in Colorado, a un’altitudine di 2.790 metri il 17 giugno 2025. Ulteriori tornado sono stati confermati anche vicino a Pikes Peak, in Colorado, nel 2023, 2024 e 2025 a quote comprese tra 2.700 e 3.200 metri. Il tornado più alto mai confermato in Colorado si è verificato sul Monte Evans, ora noto come Monte Blue Sky, il 28 luglio 2012, a 3.600 metri.

Il tornado più alto mai documentato negli Stati Uniti si è verificato a 3.670 metri a Rockwell Pass, in California, nel Sequoia National Park, il 7 luglio 2004.