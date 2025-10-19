Montagna: motociclista finisce fuori strada nel Bresciano, salvato dal Soccorso Slpino

I tecnici della Stazione di Bassa Valle Camonica, V Delegazione Bresciana del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – sono intervenuti a Malegno, in località Ponte delle Camere, dove un motociclista era finito sotto il sentiero per alcuni metri, riportando un infortunio. Quattro tecnici del CNSAS, insieme a due operatori del SAGF – Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – hanno raggiunto l’uomo, stabilizzandolo e imbarellandolo. Successivamente è stato riportato sulla strada, trasportato con un mezzo fuoristrada fino all’ambulanza e trasferito in ospedale.