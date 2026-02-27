Ross ed Evangelista: i cani protagonisti del primo volo test family dog di Aeroitalia

Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista (Evan), di 5 anni, un Cirneco dell’Etna di 28 chili, e un Setter inglese, di 5 anni, i due cani di grossa taglia (da 8 a 30 chilogrammi) che hanno viaggiato da Palermo a Roma Fiumicino in un volo Aeroitalia per il primo volo test family dog. I due animali sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712, in partenza alle 12.55, file 18 e 33, dopo aver effettuato il check al banco della compagnia aerea e passato i controlli di sicurezza nell’aeroporto palermitano.