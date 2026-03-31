Shelly Kittleson, la giornalista USA che lavorava con i giornali italiani rapita a Baghdad: ore di terrore per la giornalista americana

La capitale irachena torna a essere teatro di una violenza che sembrava appartenere a un passato più cupo, ma che oggi colpisce direttamente il cuore dell’informazione internazionale. Il rapimento di Shelly Kittleson, nota giornalista freelance statunitense con una lunga esperienza sul campo, ha scosso profondamente le redazioni di tutto il mondo, specialmente quelle italiane con cui la cronista collabora attivamente da anni. L’episodio si è consumato nelle strade di Baghdad in pieno giorno, mettendo in luce la fragilità della sicurezza per i professionisti della comunicazione in un territorio dove le tensioni geopolitiche rimangono una polveriera pronta a esplodere al minimo contatto.

La dinamica del sequestro nelle strade di Baghdad

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal ministero dell’Interno iracheno e diffuse inizialmente dal network Al Arabiya, l’azione è stata rapida, brutale e coordinata. Un video di sorveglianza acquisito dalle emittenti Al Arabiya e Al Hadath documenta il momento esatto in cui un veicolo ha sbarrato la strada alla giornalista americana. In pochi istanti, un commando di uomini armati è sceso dal mezzo, costringendo Shelly Kittleson a salire a bordo prima di dileguarsi a forte velocità tra i vicoli della capitale. Nonostante il caos iniziale, le forze di sicurezza irachene sono riuscite a intervenire parzialmente, portando all’arresto di uno dei membri del gruppo armato, mentre il resto dei rapitori è riuscito a far perdere le proprie tracce portando con sé l’ostaggio in una zona ancora ignota della città.

Il profilo di Shelly Kittleson e il legame con l’Italia

Shelly Kittleson non è un nome nuovo per chi segue le dinamiche mediorientali con attenzione specialistica. La sua carriera è contraddistinta da un approccio coraggioso e profondamente immersivo, lontano dai salotti televisivi e vicino alle linee di faglia del conflitto. La giornalista è diventata nel tempo una voce fondamentale per comprendere le complessità del Kurdistan iracheno e le influenze delle milizie sciite nel Paese. Proprio oggi, poche ore prima della notizia della sua scomparsa, il quotidiano Il Foglio ha pubblicato un suo approfondimento intitolato “Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno”, a testimonianza di quanto Kittleson fosse attiva e lucida nell’analizzare le trasformazioni politiche in corso. Oltre alla stampa italiana, i suoi reportage sono apparsi regolarmente su testate di prestigio internazionale, rendendola un punto di riferimento per l’analisi dei gruppi jihadisti e delle dinamiche di potere post-ISIS.

L’ombra di Kata’ib Hezbollah dietro il rapimento

Le indagini e le dichiarazioni che giungono dagli Stati Uniti puntano il dito verso una direzione specifica e inquietante. Alex Plitsas, analista di sicurezza nazionale per la CNN e referente designato della Kittleson negli USA, ha confermato tramite i social media che il sospetto principale ricade su Kata’ib Hezbollah. Questa milizia, nota per i suoi forti legami con l’Iran e per la sua opposizione radicale alla presenza americana in Iraq, rappresenta uno degli attori più potenti e pericolosi della galassia paramilitare locale. Se l’ipotesi del coinvolgimento di questo gruppo venisse confermata ufficialmente, il caso Kittleson smetterebbe di essere un “semplice” atto criminale per trasformarsi in una crisi diplomatica di alto livello, dove la vita della giornalista diventerebbe un tragico strumento di pressione politica contro Washington e i suoi alleati.

I rischi del giornalismo di frontiera in Iraq

La vicenda di Shelly Kittleson riaccende i riflettori sulla condizione dei giornalisti freelance che operano in zone di guerra. A differenza degli inviati delle grandi testate che possono contare su ingenti risorse per la protezione personale, i freelance spesso si muovono con una scorta minima o nulla per poter garantire l’autenticità del proprio racconto e l’accesso a fonti dirette. Kittleson ha sempre scelto di vivere il territorio, parlando con la gente comune, i soldati e i leader locali, una metodologia che le ha permesso di produrre analisi di rara profondità ma che l’ha esposta costantemente al rischio di ritorsioni da parte di chi vede nell’informazione libera una minaccia. Al momento, le autorità internazionali e le forze dell’ordine irachene mantengono il massimo riserbo sulle trattative, mentre la comunità giornalistica attende con ansia segnali di vita e una risoluzione positiva di questo drammatico sequestro.