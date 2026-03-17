Stagione uragani 2026, pubblicata la lista dei nomi da Arthur a Wilfred: come funziona il sistema che battezza le tempeste

Siamo entrati da tre mesi nel 2026 e torniamo a parlare dei nomi degli uragani che si susseguiranno: ecco i nomi di cui sentiremo parlare sia in Atlantico, sia nel Pacifico. Le liste sono già pronte e, come ogni anno, saranno utilizzate per battezzare le tempeste tropicali e gli uragani che si formeranno durante la stagione in corso. Per convenzione, i nomi seguono un ordine alfabetico e vengono riutilizzati ogni sei anni, a meno che una tempesta non sia stata talmente distruttiva da rendere il suo nome “tabù” per rispetto delle vittime. È il caso di Melissa, un uragano che nel 2025 devastò i Caraibi, il cui nome è stato ritirato e non verrà più utilizzato in futuro. Al suo posto verrà scelto un nuovo nome.

La stagione degli uragani nell’oceano Atlantico, che interessa molto da vicino anche gli stessi Caraibi e la costa orientale degli Stati Uniti, si sviluppa ogni anno dal 1° giugno al 30 novembre. Per ciò che concerne l’oceano Pacifico, invece, il calendario della stagione degli uragani anticipa, ossia dal 15 maggio fino al 30 novembre. In entrambi i casi, ogni nuova tempesta che raggiunge l’intensità minima necessaria, riceve il nome successivo nella lista.

Per quanto riguarda il 2026, in Atlantico la lista comprende ben 21 nomi: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky e Wilfred. L’unica novità rispetto al 2020 è “Leah“, che prende il posto di “Laura“, nome legato a un uragano di categoria 4 particolarmente distruttivo che colpì la Louisiana nell’agosto 2020 e quindi ritirato.

Per il Pacifico, invece, la lista del 2026 ricalca esattamente quella del 2020 e conta ben 24 nominativi: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda e Zeke. Ogni nome è scelto per essere facilmente pronunciabile nelle lingue più diffuse, soprattutto inglese e spagnolo.

Il sistema dei nomi può sembrare un banale dettaglio folkloristico, ma in realtà è uno strumento comunicativo fondamentale: aiuta i servizi meteorologici, i media e la popolazione a identificare rapidamente le tempeste, a ricordarle nel tempo e a distinguerle in caso di più uragani presenti contemporaneamente. Quindi, quando un uragano entra nella storia a causa dei devastanti danni provocati, il suo nome viene rimosso, a testimonianza della sua pesante eredità sulle comunità colpite.