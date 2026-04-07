Pericolo valanghe ‘marcato’ sulle montagne dell’Umbria, il Soccorso Alpino: “massima attenzione”

Dal Soccorso Alpino e Speleologico regionale arriva un invito alla “massima prudenza” a tutti coloro che frequentano le montagne dell’Umbria, in particolare nelle aree dei Sibillini. Secondo il bollettino del servizio Meteomont, il grado di pericolo valanghe è attualmente “marcato” (3 su 5), con “condizioni primaverili che comportano una stabilità del manto nevoso localmente scarsa e la possibilità di distacchi anche di dimensioni significative“. Particolare attenzione è raccomandata nella zona delle Creste del Redentore, a Castelluccio di Norcia, dove il rialzo termico nelle ore centrali della giornata può aumentare sensibilmente il rischio, sottolinea il SASU.

Il Soccorso Alpino e Speleologico invita gli escursionisti “a prestare la massima attenzione nella frequentazione di ambienti innevati”. “Per la sicurezza in montagna – ricorda -, è fondamentale controllare il bollettino valanghe, attrezzarsi con Artva, pala e sonda (e saperli utilizzare correttamente) e valutare costantemente i segnali di pericolo sul terreno. In caso di rischio elevato, evitare pendii ripidi, muoversi mantenendo adeguate distanze di sicurezza e, in caso di coinvolgimento in una valanga, cercare di restare a galla e creare una sacca d’aria”.