Si infortuna sulle montagne della Conca D’oro: intervento anche a Pasqua per il Soccorso Alpino siciliano | FOTO

Intervento di soccorso anche nel giorno di Pasqua per i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Sicilia. Poco prima di mezzogiorno, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato il Soccorso Alpino per un intervento di soccorso sulle montagne della Conca D’oro, tra Monreale e San Martino delle Scale (PA). Immediatamente sono partite due squadre di Tecnici della Stazione Palermo, che hanno raggiunto l’infortunato, un uomo di nazionalità portoghese di 22 anni, solo e fuori sentiero, su una cresta che congiunge Punta Giardinello con il Cippo di Rosolino Pilo. Al paziente è stato immobilizzato un arto inferiore e poi è stato posizionato su una barella dotata di ruota.

Dopo circa un’ora di trasporto, con diversi cambiamenti di pendenza, la barella è stata condotta dove potevano giungere mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino, mediante i quali il paziente è stato trasferito dove attendeva l’ambulanza del 118. Il Soccorso Alpino raccomanda, tra l’altro, di non uscire fuori dai sentieri tracciati e di indossare calzature alte da montagna.