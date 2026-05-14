Escursionista muore dopo un malore in montagna a Cortino: soccorsi in azione a Macchiatornella

Tragedia nel pomeriggio di oggi sui rilievi in località Macchiatornella, nel territorio comunale di Cortino, in provincia di Teramo, dove un escursionista di 68 anni è morto dopo aver accusato un malore durante un’uscita in montagna. L’uomo, residente in provincia di Teramo, si trovava impegnato in un’escursione insieme a un compagno quando si è sentito male. Proprio il compagno di escursione ha lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Allertato il Soccorso alpino Abruzzo

A seguito della segnalazione, la Centrale operativa ha attivato il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, che si è mobilitato per raggiungere la zona dell’intervento. La richiesta di aiuto è arrivata dopo il malore accusato dall’escursionista durante l’uscita sui rilievi di Cortino. Le operazioni sono state coordinate dal tecnico di centrale operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo, che ha seguito le fasi dell’intervento in un contesto reso complesso anche dalle condizioni ambientali.

Elisoccorso dell’Aquila in azione nonostante il forte vento

La Centrale operativa ha attivato l’elisoccorso dell’Aquila, che è riuscito a raggiungere il posto con il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’equipe sanitaria del 118. L’intervento aereo è stato effettuato nonostante condizioni meteorologiche particolarmente difficili, segnate dal forte vento.

Accanto all’elisoccorso, è stata inviata anche una squadra di terra del Soccorso alpino, che ha raggiunto gli escursionisti in località Macchiatornella. La doppia mobilitazione, via aria e via terra, ha permesso ai soccorritori di arrivare sul posto e avviare immediatamente le procedure di emergenza.

Inutili le manovre di rianimazione

Una volta giunti sul luogo dell’intervento, i soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione sull’escursionista colpito dal malore. Ogni tentativo si è però rivelato purtroppo vano. Il medico presente sul posto ha constatato il decesso dell’escursionista, un 68enne residente in provincia di Teramo. La notizia ha trasformato l’intervento di soccorso in una tragedia avvenuta durante una normale uscita in montagna.

Oltre al Soccorso alpino Abruzzo e all’elisoccorso dell’Aquila, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. L’intervento ha coinvolto più componenti del sistema di emergenza, chiamate a operare in un’area montana del comune di Cortino, sui rilievi di Macchiatornella, dove il forte vento ha reso più difficili le operazioni di soccorso.