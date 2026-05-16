Thailandia, allerta Hantavirus: entra nella lista delle 14 malattie contagiose più pericolose

La Thailandia ha inserito l’Hantavirus tra le 14 malattie contagiose considerate più pericolose nel Paese, una decisione che punta a rafforzare i meccanismi di controllo e risposta sanitaria di fronte a una patologia ritenuta potenzialmente grave. La misura è stata adottata dal Comitato nazionale per le malattie contagiose, che ha stabilito nuove tempistiche operative per la gestione di eventuali casi. In base alla decisione, ogni diagnosi di Hantavirus dovrà essere segnalata entro tre ore, mentre le relative indagini epidemiologiche dovranno iniziare entro 12 ore.

Trasmissione difficile e nessun ceppo persona-persona rilevato

Pur classificando l’Hantavirus tra le malattie contagiose più pericolose, le autorità thailandesi hanno sottolineato che la trasmissione resta difficile. Un elemento centrale della comunicazione riguarda inoltre l’assenza, nel Paese, di ceppi capaci di diffondersi da persona a persona.

La precisazione è rilevante perché la decisione sanitaria non viene presentata come risposta a una diffusione accertata tra esseri umani in Thailandia, ma come misura di prevenzione e sorveglianza legata alla possibile gravità della malattia.

La decisione spiegata dal ministero della Sanità

Il segretario permanente alla Sanità, Somrerk Chungsaman, ha spiegato che la decisione è stata presa per la gravità potenziale della malattia e per il timore internazionale legato ad alcune varianti trasmissibili attraverso le secrezioni respiratorie.

Il provvedimento punta quindi a garantire una risposta più rapida in caso di diagnosi, con obblighi stringenti di segnalazione e avvio delle verifiche epidemiologiche. La classificazione dell’Hantavirus tra le malattie più pericolose rafforza il livello di attenzione delle autorità sanitarie thailandesi senza indicare, secondo quanto comunicato, la presenza di ceppi a trasmissione interumana nel Paese.

Sindrome polmonare e febbre emorragica con sindrome renale

La nuova classificazione comprende sia la sindrome polmonare da Hantavirus sia la febbre emorragica con sindrome renale. Si tratta delle due principali manifestazioni cliniche richiamate dalle autorità nel quadro della decisione adottata dal Comitato nazionale per le malattie contagiose.

L’inserimento dell’Hantavirus nell’elenco delle 14 malattie contagiose più pericolose comporta dunque un rafforzamento della gestione sanitaria di entrambe le forme, con particolare attenzione alla rapidità della notifica e all’avvio tempestivo delle indagini.

I sintomi indicati dalle autorità thailandesi

Tra i sintomi dell’Hantavirus indicati dalle autorità figurano febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, affaticamento e disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

La comunicazione delle autorità thailandesi insiste quindi sulla necessità di riconoscere rapidamente eventuali casi e di attivare procedure di controllo entro tempi definiti, mantenendo al tempo stesso il messaggio secondo cui la trasmissione dell’Hantavirus resta difficile e che non sono stati rilevati nel Paese ceppi in grado di diffondersi da persona a persona.