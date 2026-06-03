SpaceX prepara una quotazione in borsa da record: tutti i dettagli sulla storica IPO da 75 miliardi di dollari

Il mondo della finanza globale sta per assistere a uno degli eventi più straordinari e attesi del decennio. Secondo quanto rivelato da una fonte autorevole all’agenzia di stampa Reuters, la celebre compagnia aerospaziale guidata da Elon Musk ha definito i dettagli chiave per la sua imminente quotazione in borsa. L’operazione finanziaria prevede la vendita di circa 555,6 milioni di nuove azioni a un prezzo fisso di 135 dollari per singola azione. Questa mossa strategica consentirà alla società di raccogliere la cifra astronomica di 75 miliardi di dollari, posizionando l’IPO di SpaceX come la più grande offerta pubblica iniziale mai registrata nella storia dei mercati regolamentati. A sorprendere maggiormente gli analisti di Wall Street è la decisione non convenzionale di stabilire un prezzo d’offerta definitivo ancor prima dell’inizio ufficiale delle presentazioni formali agli investitori, noto nel gergo finanziario come roadshow. Di norma, le aziende che intendono quotarsi propongono inizialmente una forchetta di prezzo indicativa per sondare la domanda del mercato, ma la leadership di Musk ha preferito adottare un approccio diretto e immodificabile, dimostrando una fiducia assoluta nell’appetito degli investitori istituzionali e privati.

Una valutazione da record e l’impatto sul mercato azionario globale

Con l’assegnazione del prezzo di collocamento a quota 135 dollari, l’obiettivo finale della compagnia è quello di raggiungere una complessiva valutazione di 1,75 mila miliardi di dollari. Questo posizionerebbe immediatamente l’azienda tra i colossi assoluti del pianeta fin dal suo debutto sul listino tecnologico del Nasdaq, dove le contrattazioni dovrebbero formalmente avviarsi il prossimo 12 giugno sotto l’evocativo ticker SPCX. I piani finanziari trapelati indicano che questa mega-operazione farà da apripista a una nuova e intensa stagione di quotazioni nel comparto tecnologico e dell’innovazione profonda, considerando che anche altre startup di primissimo piano nel campo dell’intelligenza artificiale, come OpenAI e Anthropic, si stanno preparando a percorrere la stessa strada nei mesi a venire. La massiccia iniezione di liquidità derivante dal mercato azionario consentirà a SpaceX di consolidare la propria leadership indiscussa nel settore aerospaziale e di finanziare programmi a lungo termine che richiedono investimenti infrastrutturali senza precedenti.

I conti di Elon Musk tra i profitti di Starlink e i costi dell’intelligenza artificiale

Nonostante l’immenso entusiasmo che circonda l’operazione, i documenti contabili ufficiali analizzati dagli esperti mettono in luce una realtà finanziaria complessa e ricca di sfide gestionali. Nel corso dell’anno fiscale 2025, la compagnia ha registrato un fatturato complessivo pari a 18,67 miliardi di dollari, ma ha dovuto contemporaneamente contabilizzare una perdita netta di 4,94 miliardi di dollari. Questo squilibrio finanziario è principalmente riconducibile alla strategica e onerosa operazione di fusione avvenuta nel mese di febbraio, attraverso la quale SpaceX ha assorbito internamente xAI, la sussidiaria dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale avanzata. Attualmente, due delle tre divisioni principali dell’azienda continuano a rappresentare un forte drenaggio di liquidità a causa degli elevati costi di ricerca e sviluppo necessari per i lanci spaziali e i prototipi interplanetari. L’unica nota ampiamente positiva sul fronte della redditività è rappresentata da Starlink, la costellazione di comunicazioni satellitari che sta generando flussi di cassa costanti e utili significativi grazie all’espansione globale della propria rete internet a banda larga.

La strategia retail e il potere decisionale assoluto del fondatore

Un altro elemento di forte rottura rispetto alle tradizionali quotazioni di grandi dimensioni riguarda la distribuzione dei titoli sul mercato. La dirigenza aziendale sta valutando concretamente l’opzione di riservare fino al trenta per cento dell’intera offerta azionaria direttamente agli investitori retail. Si tratta di una quota insolitamente elevata per un’operazione di questa portata, concepita per sfruttare l’enorme e fedele base di sostenitori che da anni segue i progetti e le visioni del fondatore. Tuttavia, istituti di ricerca finanziaria indipendenti hanno espresso alcune riserve in merito alle tutele garantite ai piccoli azionisti. La struttura societaria prevede infatti un sistema basato su azioni di classe B che garantisce ad Elon Musk la stragrande maggioranza dei diritti di voto complessivi. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione rimarrà saldamente sotto il controllo directo del magnate sudafricano, limitando quasi del tutto la capacità degli azionisti di minoranza di influenzare le decisioni strategiche, l’approvazione delle retribuzioni o l’attuazione di future fusioni e acquisizioni societarie.

Le prospettive future della corsa allo spazio e i riflessi per gli investitori

L’ingresso trionfale di SpaceX nei listini pubblici non cambierà soltanto la composizione dei portafogli dei singoli investitori, ma modificherà radicalmente la struttura stessa dei principali indici azionari mondiali. Molti fornitori di indici di riferimento hanno recentemente modificato i propri criteri di idoneità per consentire un inserimento accelerato delle nuove quotazioni di dimensioni colossali. Questo significa che milioni di risparmiatori che detengono quote di fondi indicizzati o fondi pensione comuni otterranno un’esposizione indiretta alle azioni SPCX nel giro di pochissimi giorni dal debutto ufficiale, indipendentemente dalla scelta consapevole di acquistare il titolo sul mercato. La combinazione unica tra esplorazione dello spazio profondo, telecomunicazioni satellitari globali e centri dati per l’intelligenza artificiale rende questa azienda un soggetto privo di reali concorrenti comparabili sul mercato attuale, trasformando la storica quotazione di giugno in un test cruciale per valutare la resilienza e la lungimiranza del capitalismo tecnologico moderno.