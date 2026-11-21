Il Black Friday non è soltanto la settimana delle occasioni e degli acquisti a prezzi scontati, ma anche un periodo caratterizzato da un significativo aumento dell’inquinamento e della produzione di rifiuti. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), che richiama l’attenzione sulle conseguenze ambientali legate all’incremento delle spedizioni, delle consegne a domicilio e degli spostamenti verso centri commerciali e punti vendita.

Secondo le stime diffuse da SIMA, durante il periodo degli sconti circoleranno in Italia circa 45 milioni di pacchi, con emissioni complessive pari a circa 60mila tonnellate di CO ₂ . A questo dato si aggiunge la produzione di circa 100mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone, derivanti soprattutto dagli imballaggi utilizzati per confezionare e spedire i prodotti acquistati online.

Un impatto ambientale rilevante, sul quale interviene il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, sottolineando come le emissioni non siano riconducibili soltanto alla logistica delle consegne: “Se si analizzano solo gli acquisti online, si stima che i pacchi ordinati dagli italiani nella settimana di sconti produrranno complessivamente circa 60mila tonnellate di CO ₂ , considerate tutte le fasi dalla spedizione alla consegna fisica nelle case – spiega Miani – A tali numeri occorre poi aggiungere l’inquinamento prodotto da chi si sposta utilizzando la propria automobile per recarsi presso centri commerciali e punti vendita e fare acquisti nei negozi fisici, incrementando così le emissioni inquinanti come ossidi di azoto e poveri fini rilasciate in atmosfera”.

A pesare sul bilancio ambientale del Black Friday è anche la crescente quantità di materiali destinati allo smaltimento. L’aumento degli acquisti online e delle spedizioni comporta infatti un maggiore ricorso a scatole, cartoni e altri materiali per il confezionamento, che nel complesso generano circa 100mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone. Una mole significativa, che richiede adeguate attività di raccolta, recupero e riciclo.

Per SIMA, contenere gli effetti ambientali della settimana degli sconti passa soprattutto attraverso scelte di consumo più consapevoli, evitando acquisti dettati esclusivamente dalle promozioni e privilegiando prodotti realmente necessari. Un invito rivolto direttamente ai cittadini, come ribadisce Miani: “I cittadini possono fare la propria parte e ridurre l’impatto della settimana di sconti sull’ambiente – prosegue Miani – Il modo più efficace per rendere sostenibile il Black Friday è ridurre il consumo superfluo, considerato che ogni acquisto ha un impatto ambientale che non si limita al momento della consegna, ma comprende l’estrazione delle materie prime, la produzione, il trasporto, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto”.

Il richiamo della Società Italiana di Medicina Ambientale è dunque a guardare oltre il prezzo e la convenienza immediata: ogni acquisto comporta un costo ambientale che coinvolge l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua realizzazione fino alla fase finale di smaltimento. Una riflessione che, soprattutto durante il Black Friday, invita a ripensare le abitudini di consumo in un’ottica di maggiore sostenibilità.