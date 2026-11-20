L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha aperto le registrazioni per gli esperti interessati a partecipare alla revisione della prima bozza del Rapporto metodologico 2027 sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica e sulla cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂. Si tratta di un passaggio importante nel processo di elaborazione di uno strumento scientifico destinato a fornire indicazioni aggiuntive per la compilazione degli inventari nazionali dei gas serra. Per approfondire le opportunità di partecipazione e illustrare le procedure di revisione, il Focal Point IPCC per l’Italia organizza un webinar della serie Open Hour, in programma venerdì 27 novembre 2026 alle ore 11:00 CET. L’incontro sarà dedicato alle modalità di registrazione come revisore esperto dell’IPCC e agli strumenti necessari per contribuire efficacemente alla valutazione scientifica del documento. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti dell’IPCC e ricercatori del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), con l’obiettivo di chiarire le caratteristiche del rapporto, il funzionamento della revisione e le responsabilità degli esperti che intendono prendervi parte.

Il rapporto IPCC 2027 sulle tecnologie di rimozione e cattura della CO₂

Al centro dell’iniziativa si trova il documento 2027 Methodology Report on Carbon Dioxide Removal Technologies, Carbon Capture, Utilization and Storage for National Greenhouse Gas Inventories (Additional guidance), attualmente nella fase di revisione della sua prima bozza, denominata First Order Draft (FOD). Il rapporto affronta le questioni metodologiche relative alle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica (Carbon Dioxide Removal, CDR) e ai processi di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS), con particolare riferimento alla loro rappresentazione negli inventari nazionali delle emissioni e delle rimozioni di gas serra. L’obiettivo del lavoro è contribuire alla definizione di un quadro metodologico rigoroso e trasparente per stimare e rendicontare le emissioni e le rimozioni di gas serra associate a queste tecnologie. L’attenzione è quindi rivolta non soltanto ai processi di rimozione e cattura dell’anidride carbonica, ma anche agli strumenti attraverso i quali le relative quantità possono essere contabilizzate e riportate nei sistemi nazionali di inventariazione. La revisione scientifica rappresenta una componente essenziale dell’elaborazione del rapporto, poiché consente agli esperti di esaminare la documentazione e formulare osservazioni finalizzate a rafforzarne la solidità scientifica e metodologica.

Come partecipare alla revisione scientifica dell’IPCC

Il webinar del 27 novembre sarà dedicato in particolare alla figura dell’IPCC Expert Reviewer, ossia l’esperto che prende parte al processo di revisione dei documenti scientifici e metodologici elaborati nell’ambito delle attività dell’organizzazione. Durante l’incontro saranno illustrate le procedure di registrazione come revisore esperto e le modalità attraverso le quali è possibile partecipare alla valutazione del First Order Draft. Verranno inoltre presentate indicazioni pratiche per formulare e trasmettere i commenti di revisione, con l’obiettivo di favorire contributi scientifici pertinenti ed efficaci. Una parte dell’approfondimento sarà riservata alla struttura e all’ambito di applicazione del Rapporto metodologico 2027, per chiarire quali questioni vengono affrontate nel documento e quale contributo può essere fornito durante la fase di esame. Troveranno spazio anche le spiegazioni relative al ruolo e alle aspettative nei confronti degli Expert Reviewers, così da rendere più comprensibile il funzionamento del processo e facilitare la partecipazione degli specialisti interessati.

Gli esperti IPCC e CMCC protagonisti del webinar del 27 novembre

Il programma dell’Open Hour prevede gli interventi di tre esperti impegnati nelle attività scientifiche e metodologiche legate all’IPCC e alla ricerca climatica. Tra i relatori figura Giacomo Grassi, membro del Bureau della Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) dell’IPCC, la struttura che si occupa delle questioni metodologiche riguardanti gli inventari nazionali dei gas serra. Interverrà inoltre Soheil Shayegh, Senior Scientist del CMCC, che contribuirà all’approfondimento dedicato alla revisione del rapporto sulle tecnologie di rimozione e cattura dell’anidride carbonica. Completerà il gruppo dei relatori Sandro Federici, Head of Science della Technical Support Unit della IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, con un ruolo scientifico all’interno della struttura di supporto tecnico della Task Force. La moderazione sarà affidata ad Anna Pirani, Senior Scientist del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Perché la revisione del rapporto è importante per gli inventari dei gas serra

La partecipazione degli esperti alla revisione offre la possibilità di contribuire direttamente alla qualità scientifica del nuovo prodotto metodologico dell’IPCC, attraverso l’esame della prima bozza e la presentazione di osservazioni tecniche. Il valore del processo riguarda in particolare la necessità di sostenere un sistema rigoroso e trasparente per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di gas serra connesse alle tecnologie di Carbon Dioxide Removal e Carbon Capture, Utilization and Storage. La disponibilità di indicazioni metodologiche appropriate costituisce infatti uno degli aspetti centrali del lavoro scientifico dedicato alla rappresentazione di queste attività negli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Il rapporto del 2027 si concentra proprio sulla produzione di orientamenti aggiuntivi in questo ambito. Il processo di revisione permette inoltre agli specialisti di entrare in contatto con una comunità internazionale di esperti impegnata nella produzione di conoscenze scientifiche rilevanti per le politiche climatiche. La possibilità di presentare commenti sul documento consente di partecipare attivamente alla costruzione delle indicazioni metodologiche che costituiscono l’oggetto del rapporto.