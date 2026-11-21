Il 21 novembre 1905, sulle pagine della prestigiosa rivista scientifica tedesca Annalen der Physik, veniva pubblicato un breve lavoro di Albert Einstein destinato a lasciare un’impronta indelebile nella storia della fisica. A soli 26 anni, il giovane fisico tedesco aveva già avviato una profonda trasformazione delle conoscenze scientifiche. Il 1905, infatti, sarebbe passato alla storia come il suo Annus Mirabilis, l’anno mirabile, durante il quale Einstein pubblicò 4 studi fondamentali che avrebbero rivoluzionato la comprensione dell’universo.

È tuttavia necessario precisare un dettaglio storico: la teoria della relatività ristretta non venne pubblicata il 21 novembre, ma il 26 settembre 1905, con il celebre articolo Zur Elektrodynamik bewegter Körper (“Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento”). La data del 21 novembre è legata a un altro contributo fondamentale, strettamente collegato alla nuova teoria: lo studio intitolato Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?, traducibile come “L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia?”. In appena 3 pagine, Einstein affrontò una questione destinata a cambiare radicalmente la fisica: il rapporto tra massa ed energia.

La scoperta che unì materia ed energia

L’intuizione dello scienziato partiva da un ragionamento tanto semplice nella formulazione quanto straordinario nelle conseguenze. Se un corpo perde energia, per esempio attraverso l’emissione di luce, deve perdere anche una quantità corrispondente di massa. Da questa riflessione emergeva un principio rivoluzionario: massa ed energia non sono grandezze indipendenti, ma due manifestazioni strettamente collegate della stessa realtà fisica. È proprio da questo ragionamento che deriva la celebre relazione matematica E=mc², oggi conosciuta in tutto il mondo. La formula esprime l’equivalenza tra energia e massa: E indica l’energia, m la massa e c la velocità della luce nel vuoto. Quest’ultima, pari a circa 300mila km/s, viene elevata al quadrato. Il risultato è sorprendente: anche una quantità relativamente piccola di massa può corrispondere a un’enorme quantità di energia.

La relatività ristretta: il tempo e lo spazio non sono assoluti

Per comprendere la portata della scoperta del 21 novembre bisogna tornare al settembre dello stesso anno, quando Einstein aveva pubblicato il lavoro che avrebbe dato origine alla teoria della relatività ristretta. Fino ad allora, la fisica classica, fondata soprattutto sugli studi di Isaac Newton, considerava il tempo e lo spazio come grandezze assolute, uguali per tutti gli osservatori. Einstein mise in discussione questa concezione, introducendo 2 principi fondamentali: le leggi della fisica sono le stesse per tutti gli osservatori inerziali e la velocità della luce nel vuoto rimane costante, indipendentemente dal movimento della sorgente luminosa o dell’osservatore. Le conseguenze erano straordinarie: il tempo può scorrere a velocità differenti per osservatori in movimento relativo, mentre le distanze possono contrarsi nella direzione del moto quando ci si avvicina alla velocità della luce. Spazio e tempo, dunque, non sono più entità separate e assolute, ma dimensioni strettamente connesse. La relazione tra massa ed energia, pubblicata a novembre, rappresentava una delle conseguenze più importanti di questa nuova visione dell’universo.

Un’intuizione che ha cambiato il mondo

Le implicazioni della formula E=mc² si sarebbero rivelate enormi negli anni successivi. La relazione tra massa ed energia avrebbe infatti contribuito a gettare le basi teoriche per comprendere i processi nucleari, la produzione di energia nelle stelle e le trasformazioni che avvengono all’interno della materia. Oggi questo principio è fondamentale per spiegare, tra le altre cose, il funzionamento del Sole: nelle reazioni di fusione nucleare, una parte della massa dei nuclei coinvolti si trasforma in energia, permettendo alla nostra stella di emettere luce e calore da miliardi di anni. Le applicazioni e le conseguenze della scoperta hanno interessato anche la tecnologia e la storia contemporanea, dalla produzione di energia nucleare allo sviluppo delle armi atomiche. Einstein, tuttavia, non aveva elaborato la sua teoria pensando alle sue future applicazioni militari. Il suo lavoro nasceva da una ricerca teorica volta a comprendere le leggi fondamentali della natura.