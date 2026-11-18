L’atmosfera dell’emisfero settentrionale si trova in queste settimane al centro di un complesso braccio di ferro fisico che determinerà il volto meteorologico della prima metà di dicembre e dell’avvio dell’inverno astronomico sul continente europeo e sul Nord America. Tutto nasce a oltre trenta chilometri di altezza sopra il Polo Nord dove a metà novembre si è concretizzato un importante evento di riscaldamento stratosferico improvviso che ha alterato profondamente la struttura del Vortice Polare in quota generando un’imponente anomalia di alta pressione là dove dovrebbe regnare una gelida depressione in continua rotazione.

Nella dinamica dell’atmosfera i grandi disturbi che avvengono nella stratosfera non producono quasi mai effetti immediati sulle nostre teste ma impiegano solitamente dalle due alle tre settimane per propagare la propria energia verso il basso fino a raggiungere la troposfera ovvero lo strato più denso e vicino alla superficie terrestre in cui si sviluppano le perturbazioni, i venti e le ondate di freddo che sperimentiamo ogni giorno. Man mano che ci avviciniamo all’inizio di dicembre l’attenzione della comunità scientifica si concentra proprio su questo delicato processo di trasferimento verticale dell’energia poiché le ultime elaborazioni dei principali centri di calcolo internazionali mostrano una divergenza profonda e affascinante sulla risposta dei bassi strati atmosferici.

Il braccio di ferro tra modelli: lo scontro tra la visione di ECMWF e quella di GFS

Da una parte la spinta che proviene dall’alto possiede una natura fisica piuttosto lineare e prevedibile in quanto tende a indebolire la tensione dei venti occidentali e a rallentare il movimento delle grandi figure bariche aumentando sensibilmente la probabilità che masse d’aria artica scivolino verso le medie latitudini innescando fasi fredde di rilievo. Dall’altra parte però questo segnale discendente non possiede oggi una forza d’urto talmente schiacciante da piegare senza resistenza la circolazione della troposfera che segue leggi dinamiche molto più caotiche e veloci la cui evoluzione oltre l’orizzonte di una settimana rimane ancora avvolta da un notevole margine di incertezza.

Il contrasto emerge in tutta la sua evidenza mettendo a confronto le proiezioni verticali sulla calotta artica elaborate dal modello europeo ECMWF e da quello statunitense GFS che pur partendo dalla medesima fotografia del riscaldamento stratosferico di novembre giungono a conclusioni opposte per l’esordio di dicembre. Nelle simulazioni del centro di calcolo europeo l’impulso di alta pressione che tenta di scendere dalla stratosfera verso la fine di novembre trova una tenace resistenza proprio negli ultimi cinque chilometri di atmosfera sopra l’Artico dove continuano a dominare anomalie di bassa pressione che agiscono come uno scudo mantenendo il freddo confinato alle alte latitudini e lasciando scorrere le correnti atlantiche in modo più fluido. Al contrario il modello americano legge una perfetta sincronia lungo tutta la colonna d’aria e disegna per gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre una poderosa propagazione del disturbo fino al suolo con la nascita di un robusto anticiclone polare capace di spezzare il flusso occidentale e di spingere i nuclei gelidi direttamente verso le latitudini temperate.

Il ruolo chiave dei tropici e del momento angolare nella dinamica emisferica

Per comprendere perché due supercomputer così avanzati offrano visioni tanto distanti bisogna spostare lo sguardo dai ghiacci del Polo Nord alle acque calde della fascia equatoriale che rappresentano il vero motore termico del pianeta e la causa principale di questa resistenza troposferica. L’andamento della circolazione nei bassi strati dipende infatti in larga misura da ciò che accade nei tropici dove lo sviluppo dei cicloni tropicali e il passaggio di grandi onde atmosferiche lungo l’equatore regolano la frequenza e la potenza dei giganteschi sistemi temporaleschi equatoriali.

Quando queste enormi masse d’aria calda e umida salgono violentemente verso l’alto nei temporali tropicali mettono in moto un imponente trasferimento di energia e di momento angolare che viaggia dalla fascia equatoriale verso i poli all’interno della troposfera andando a modificare direttamente la velocità e la traiettoria della corrente a getto alle medie e alte latitudini. Il destino meteorologico della prima parte di dicembre dipenderà dunque da quanto queste spinte energetiche nate nei mari tropicali riusciranno ad allinearsi e a collaborare con il segnale di rallentamento che sta scendendo lentamente dalla stratosfera polare.

Tra scenari di blocco atmosferico e incertezze previsionali a lungo termine

Se i flussi di momento provenienti dall’equatore dovessero remare in direzione opposta rispetto all’impulso stratosferico prevarrebbe lo scenario oggi ipotizzato dal modello europeo con una circolazione emisferica che resterebbe nel complesso mobile e dinamica impedendo la formazione di blocchi duraturi e scongiurando ondate di gelo prolungate. Se invece le onde tropicali dovessero entrare in risonanza con l’indebolimento del Vortice Polare si aprirebbe la strada allo scenario più estremo delineato dal modello americano in cui l’atmosfera andrebbe incontro a una configurazione fortemente bloccata con grandi anticicloni spinti verso le alte latitudini e la concreta possibilità di irruzioni fredde persistenti su vaste aree dell’emisfero.

Nel corso dell’ultima settimana le proiezioni sub-stagionali a lungo termine hanno mostrato una tendenza molto interessante verso questo secondo scenario di blocco atmosferico suggerendo che l’accoppiamento tra i diversi strati dell’atmosfera sia una pista tutt’altro che secondaria. Tuttavia questo orientamento statistico non ha ancora raggiunto una solidità tale da poter dare per scontato un avvio di dicembre dominato dal freddo e dalle alte pressioni polari motivo per cui sarà necessario attendere ancora diversi giorni di aggiornamenti modellistici per capire se la scintilla tropicale permetterà finalmente alla stratosfera di dettare il ritmo del prossimo inverno.