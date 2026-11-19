Una delle stagioni di incendi più devastanti degli ultimi decenni ha colpito l’Indonesia e la Papua Nuova Guinea, provocando migliaia di vittime, una grave emergenza sanitaria e un eccezionale aumento delle emissioni di carbonio nell’atmosfera. Il bilancio degli incendi in Indonesia nel 2026 è drammatico: oltre 88.000 chilometri quadrati di territorio bruciati, più di 5.250 morti attribuiti all’inquinamento atmosferico causato dal fumo e circa 400.000 casi di infezioni respiratorie. Una crisi ambientale e sanitaria che ha oltrepassato i confini nazionali, compromettendo la qualità dell’aria in diversi paesi del Sud-Est asiatico e provocando pesanti conseguenze economiche. A fotografare la portata eccezionale degli eventi è il Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Le analisi evidenziano come la combinazione tra temperature elevate, siccità, cambiamenti climatici di origine antropica ed El Niño forte abbia favorito una stagione degli incendi particolarmente intensa e persistente, con livelli di emissioni tra i più elevati registrati negli ultimi ventitré anni.

Indonesia, quasi 200 milioni di tonnellate di carbonio emesse dagli incendi: è il terzo valore più alto dal 2003

Secondo i dati del Global Fire Assimilation System (GFAS) del CAMS, al 15 novembre 2026 le emissioni complessive di carbonio prodotte dagli incendi in Indonesia si sono avvicinate a 200 megatonnellate di carbonio (Mt C), equivalenti a circa 200 milioni di tonnellate. Si tratta del terzo valore annuale più elevato dal 2003, un dato che colloca il 2026 tra gli anni più critici dell’intera serie storica monitorata dal sistema europeo. Le emissioni registrate quest’anno si sono avvicinate al secondo livello più elevato, raggiunto nel 2006, pur rimanendo nettamente inferiori al record assoluto del 2015, quando gli incendi avevano prodotto quasi 400 milioni di tonnellate di carbonio. Un elemento accomuna tutti e tre questi anni: la presenza del fenomeno climatico El Niño, che modifica la distribuzione delle precipitazioni e può accentuare le condizioni di siccità nel Sud-Est asiatico. Il confronto con gli anni precedenti mette ulteriormente in evidenza l’eccezionalità della situazione. Sebbene le emissioni del 2026 siano coerenti con quelle osservate durante altre stagioni caratterizzate da El Niño, risultano nettamente superiori ai livelli degli ultimi anni. Il contrasto è particolarmente marcato rispetto al 2025, quando la stagione secca era stata accompagnata da emissioni da incendi insolitamente basse. Questa nuova impennata si verifica nonostante gli sforzi compiuti dall’Indonesia, anche attraverso la collaborazione con gli altri paesi dell’ASEAN, per contenere la frequenza e l’intensità degli incendi stagionali.

Papua Nuova Guinea, emissioni da incendi vicinissime al massimo storico del 2015

L’emergenza non ha interessato soltanto l’Indonesia. Anche la vicina Papua Nuova Guinea ha attraversato una stagione degli incendi particolarmente intensa, con un aumento delle emissioni che la colloca ai vertici della serie storica del CAMS. Le emissioni totali prodotte dagli incendi in Papua Nuova Guinea nel 2026 hanno infatti raggiunto il secondo valore più elevato dal 2003, avvicinandosi notevolmente al precedente record, stabilito nel 2015. I dati relativi ai due paesi evidenziano l’estensione geografica dell’anomalia e confermano come le condizioni climatiche della stagione secca abbiano favorito un’attività degli incendi eccezionale in un’ampia porzione della regione.

Kalimantan e Papua, emissioni ai massimi storici: forti differenze tra le province indonesiane

Dietro il dato nazionale dell’Indonesia si nascondono differenze territoriali molto marcate. Le rilevazioni di Copernicus mostrano infatti come alcune province abbiano registrato livelli di emissioni senza precedenti, mentre altre aree, pur interessate da incendi superiori alla media, abbiano mantenuto valori inferiori a quelli raggiunti durante le precedenti stagioni estreme. Alla fine di ottobre, il Kalimantan Occidentale aveva già raggiunto il livello di emissioni da incendi più elevato dal 2003. Nello stesso periodo, il Kalimantan Centrale e la provincia indonesiana di Papua avevano registrato valori molto vicini ai rispettivi massimi storici della serie. Una situazione differente si è verificata a Sumatra, dove le emissioni sono risultate superiori alla media, ma sensibilmente meno estreme rispetto al 2015, anno segnato da un’intensa attività degli incendi in concomitanza con condizioni di El Niño forte. Il quadro territoriale dimostra come la gravità degli incendi non possa essere descritta esclusivamente attraverso il totale nazionale delle emissioni, perché l’intensità e la persistenza dei fenomeni hanno assunto caratteristiche differenti nelle diverse province.

Incendi e fumo per oltre tre mesi: qualità dell’aria compromessa da agosto a novembre

Uno degli aspetti più significativi della stagione 2026 è stata la persistenza degli incendi in Indonesia. I primi segnali di un incremento dell’attività erano stati individuati già nell’ultima settimana di luglio, prima dell’avvio di una fase prolungata di roghi e inquinamento atmosferico. Dall’inizio di agosto fino ai primi giorni di novembre, vaste aree del paese sono state interessate da incendi diffusi e foschia persistente. Le regioni del Kalimantan e di Sumatra hanno attraversato numerose giornate consecutive caratterizzate da una qualità dell’aria particolarmente scadente, con conseguenze sulla salute della popolazione e sulla visibilità. Il fumo si è propagato su scala regionale, interessando non soltanto le aree direttamente coinvolte dagli incendi, ma anche territori più distanti, attraverso il trasporto atmosferico degli inquinanti. Mark Parrington, scienziato dell’ECMWF per il CAMS, ha dichiarato: “un aspetto che emerge quest’anno è la persistenza degli incendi e le notevoli differenze tra le province dell’Indonesia. Le nostre previsioni hanno evidenziato gli impatti gravi e prolungati sulla qualità dell’aria causati dalla foschia e dalla propagazione regionale del fumo in tutto il paese e nel più ampio “Maritime Continent”, con conseguenti gravi problemi per la salute e scarsa visibilità”.

Oltre 5.250 morti e 400.000 infezioni respiratorie: il bilancio sanitario degli incendi

Le conseguenze della stagione degli incendi sono state particolarmente gravi sul piano sanitario. Secondo il Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), il fumo prodotto dai roghi ha causato finora oltre 5.250 decessi e 400.000 casi di infezioni respiratorie in Indonesia. Il dato evidenzia la dimensione umana di un’emergenza che non si limita alla distruzione degli ecosistemi, ma coinvolge direttamente la salute pubblica attraverso la diffusione di fumo e sostanze inquinanti nell’atmosfera. Secondo le stime del sistema europeo di monitoraggio degli incendi, le fiamme hanno interessato una superficie superiore a 88.000 chilometri quadrati. Oltre alle vittime e alle malattie respiratorie, gli incendi hanno avuto conseguenze sulla fauna, comprese specie in via di estinzione, e hanno provocato interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali. La crisi ha assunto una dimensione internazionale per effetto della propagazione del fumo, che ha peggiorato la qualità dell’aria anche a Singapore, in Malesia e nelle Filippine. Singapore, in particolare, ha affrontato uno degli episodi di foschia più gravi degli ultimi anni, con conseguenze economiche stimate in miliardi di dollari. Gli effetti degli incendi si sono quindi estesi ben oltre i territori direttamente devastati dalle fiamme, coinvolgendo attività economiche e popolazioni di più paesi.

El Niño e cambiamenti climatici: perché la stagione degli incendi è stata così eccezionale

Le condizioni meteorologiche e climatiche hanno svolto un ruolo fondamentale nell’intensificazione degli incendi del 2026. Il fenomeno di El Niño tende infatti a favorire condizioni più secche nel Sud-Est asiatico e nelle aree circostanti, contribuendo ad aumentare la vulnerabilità della vegetazione e degli ecosistemi agli incendi. Durante una fase intensa di El Niño, la riduzione delle precipitazioni può prolungare e aggravare la siccità stagionale, creando condizioni particolarmente favorevoli alla propagazione delle fiamme. A questo meccanismo si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici causati dalle attività umane, che hanno contribuito alle temperature elevate e alla scarsità di piogge osservate nella regione. Le analisi del CAMS sottolineano quindi che El Niño non rappresenta l’unico fattore responsabile dell’eccezionale stagione degli incendi. L’interazione tra variabilità climatica naturale e riscaldamento globale di origine antropica ha contribuito a creare condizioni particolarmente favorevoli alla persistenza dei roghi. Laurence Rouil, Direttrice del Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, ha spiegato: “le alte temperature e la mancanza di piogge (precipitazioni), causate dalle condizioni di El Niño forte e dai cambiamenti climatici indotti dall’uomo, hanno favorito questa stagione di incendi eccezionale. I dati del CAMS mostrano che El Niño può contribuire a vasti incendi in tutto il Sud-Est asiatico, ma non è l’unico fattore in gioco”.

Le torbiere prosciugate aggravano gli incendi: carbonio e fumo rilasciati anche dal sottosuolo

Tra gli ecosistemi maggiormente vulnerabili alle condizioni di siccità figurano le torbiere tropicali, ambienti naturali particolarmente importanti sia per la biodiversità sia per la capacità di immagazzinare grandi quantità di carbonio. Le torbiere ospitano habitat unici, ma quelle prosciugate per finalità agricole diventano particolarmente esposte agli incendi quando le temperature aumentano e le precipitazioni diminuiscono. A differenza degli incendi che interessano prevalentemente la vegetazione superficiale, i roghi nelle torbiere prosciugate possono svilupparsi anche nel sottosuolo. La combustione può continuare a covare sotto la cenere per lunghi periodi, rendendo questi fenomeni particolarmente persistenti. Durante tale processo vengono rilasciate nell’atmosfera grandi quantità di fumo inquinante e gas serra, aggravando contemporaneamente l’impatto sulla qualità dell’aria e quello sulle emissioni climalteranti. La vulnerabilità delle torbiere rappresenta quindi un elemento fondamentale per comprendere l’intensità degli incendi durante le stagioni secche associate a El Niño e le conseguenze atmosferiche che possono derivarne.

Copernicus porta i dati sugli incendi alla COP31: emissioni e qualità dell’aria al centro delle analisi

La gravità della stagione degli incendi nel Sud-Est asiatico si inserisce anche nel dibattito internazionale sui cambiamenti climatici e sul monitoraggio dell’atmosfera. Laurence Rouil, Direttrice del CAMS, è presente alla COP31 di Antalya, dove contribuisce ai lavori attraverso analisi e dati sulla composizione atmosferica, con particolare attenzione alle emissioni degli incendi e alla qualità dell’aria. Le informazioni elaborate dal Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, gestito dall’ECMWF, vengono messe a disposizione per sostenere le discussioni e i principali processi decisionali, fornendo un quadro scientifico degli effetti degli incendi sull’atmosfera. Le rilevazioni del Global Fire Assimilation System consentono di confrontare l’attività degli incendi nel corso degli anni e di individuare le differenze tra i territori, documentando le emissioni associate a stagioni caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. La stagione del 2026 in Indonesia e Papua Nuova Guinea, con emissioni rispettivamente al terzo e al secondo posto nella serie storica dal 2003, costituisce uno dei casi più significativi di questa attività di monitoraggio, mettendo in evidenza le conseguenze ambientali, atmosferiche e sanitarie di incendi prolungati in condizioni di caldo intenso e siccità.