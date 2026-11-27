Gli abitanti di Edmonton, in Canada, hanno avvertito scosse sismiche l’1 aprile e nuovamente il 9 maggio 2026. In seguito al sisma di maggio, l’Alberta Energy Regulator ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni di danni o feriti. I ricercatori hanno ora ricondotto entrambi i terremoti all’anidride carbonica iniettata nel progetto di stoccaggio “Quest”, in Alberta. Le scosse hanno riattivato faglie presenti nella roccia cristallina sottostante la formazione destinata allo stoccaggio. Le simulazioni indicano che, anche dopo l’interruzione delle iniezioni, la pressione nell’arenaria sovrastante le faglie potrebbe continuare ad aumentare per anni.

Il terremoto di aprile, avvenuto vicino a Bon Accord, ha raggiunto una magnitudo locale di 4.1 e si è verificato a circa 35 chilometri a sud-ovest dei pozzi. Il sisma di maggio, di magnitudo 4.3, ha colpito più vicino ai pozzi, in un’area distinta verso est, nei pressi di Waskatenau. Secondo Ryan Schultz, del Servizio Sismologico Svizzero presso l’ETH di Zurigo, e i suoi colleghi – autori dello studio pubblicato su Geophysical Research Letters – si tratta dei terremoti di maggiore intensità finora attribuiti allo stoccaggio di anidride carbonica in acquiferi salini profondi.

La propagazione dei terremoti a partire dai pozzi

Il progetto di stoccaggio Quest cattura l’anidride carbonica prodotta dall’impianto di Scotford, dedicato alla lavorazione di petrolio pesante. Dall’agosto 2015, il progetto ha iniettato circa un milione di tonnellate metriche all’anno in uno strato di arenaria situato a 2,1 chilometri di profondità. Gli spazi tra i granelli di sabbia sono riempiti da acqua salmastra; l’iniezione provoca un aumento della pressione dell’acqua, un cambiamento che può propagarsi ben oltre la zona occupata dall’anidride carbonica stessa.

Un incremento della pressione dei fluidi lungo una faglia – una frattura nella roccia – può ridurre la forza che mantiene uniti i due lembi della frattura stessa. Uno scorrimento improvviso genera un terremoto. Anche un precedente studio aveva indicato il progetto Quest come probabile causa scatenante, sebbene gli autori avessero riscontrato scarsi segnali di una propagazione dei sismi verso l’esterno a partire dai pozzi.

Lo studio

Schultz e il suo team hanno incrociato i registri sismici regionali, risalenti fino al 1985, con i dati di monitoraggio forniti da Shell Canada, l’ente gestore del progetto Quest. Hanno inoltre analizzato le registrazioni di una stazione a partire dal 2014, cercando segnali riconducibili a terremoti noti e portando alla luce eventi in precedenza non rilevati.

Dai dati è emerso che, nei tre decenni precedenti l’avvio delle iniezioni, si è verificato un solo terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.5, mentre nel decennio successivo se ne sono registrati più di dieci. Il monitoraggio è migliorato nel corso di quel periodo, rendendo più facile rilevare i terremoti di minore entità. Quando il team ha mappato i terremoti in base alla data e alla distanza dai pozzi, ha scoperto che l’area di attività si espandeva a un ritmo coerente con la diffusione della pressione attraverso l’arenaria. Anche alcuni terremoti di minore entità, a una distanza compresa tra 50 e 70 chilometri, presentavano lo stesso andamento.

I tre pozzi di Quest erano gli unici a iniettare fluidi in quell’arenaria nell’area di studio. I terremoti più grandi e ben registrati si sono originati a una profondità compresa tra 2,5 e 5 chilometri, su faglie nella roccia cristallina al di sotto dell’arenaria. Queste faglie si trovavano ad angoli che favorivano lo scorrimento sotto le tensioni esistenti nella regione.

Perché la pressione può continuare ad aumentare anche dopo l’interruzione del pompaggio

Nel sito del terremoto di aprile, “qualsiasi modifica operativa potrebbe richiedere diversi anni prima che si verifichino riduzioni di pressione“, hanno scritto Schultz e colleghi. Hanno modellato sia scenari di iniezione continua che di interruzione definitiva l’1 maggio 2026. In entrambe le simulazioni, la pressione che si era accumulata vicino ai pozzi ha continuato a diffondersi verso l’esterno. Nell’arenaria sopra la faglia di aprile, il picco di pressione si è verificato intorno al 2033 in un modello e al 2035 nell’altro.

L’entità dell’aumento di pressione è risultata più difficile da quantificare. Entrambi i modelli si adattavano alle misurazioni in prossimità dei pozzi, mentre le misurazioni più distanti erano scarse. Al momento del terremoto di aprile, un modello stimava l’aumento di pressione nell’arenaria sopra la faglia a circa 2 kilopascal. L’altro, che permetteva alla pressione di propagarsi più facilmente lungo l’arenaria, lo stimava a circa 40 kilopascal.

Rimane incerto quanta pressione abbia raggiunto la faglia sottostante. Le fratture potrebbero aver fornito un percorso più rapido attraverso la roccia, e anche un piccolo aumento di pressione potrebbe essere stato sufficiente a causare un terremoto se la faglia fosse già prossima allo scivolamento. I ricercatori raccomandano di effettuare misurazioni di pressione in pozzi più distanti dal sito di iniezione. Tali misurazioni potrebbero mostrare con quale rapidità la pressione si accumula in prossimità di faglie distanti e quanto presto l’interruzione delle iniezioni potrebbe alleviarla.