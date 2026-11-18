Oltre 500 chilometri quadrati di superfici di faglia coinvolte e scorrimenti della crosta terrestre che hanno raggiunto quasi 2 metri. Sono i dati più significativi che emergono dalla nuova ricostruzione scientifica dei grandi terremoti che nel 2016 hanno colpito Amatrice, Visso e Norcia. A dieci anni da quella drammatica sequenza sismica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha ricalcolato i modelli di rottura delle faglie responsabili dei tre principali eventi, avvenuti il 24 agosto, il 26 ottobre e il 30 ottobre 2016, utilizzando strumenti di analisi e algoritmi più avanzati rispetto a quelli disponibili all’epoca. I risultati, illustrati da INGVterremoti, sono stati pubblicati nel nuovo portale INGV della Sorgente Estesa, una piattaforma scientifica interattiva che permette di osservare le dimensioni delle faglie, la loro posizione nel sottosuolo e le deformazioni permanenti prodotte dai terremoti. Le nuove ricostruzioni consentono di comprendere con maggiore precisione cosa sia realmente accaduto durante i tre eventi che hanno interessato l’Appennino centrale.

Terremoti, le faglie possono estendersi per centinaia di chilometri quadrati

Uno degli aspetti fondamentali messi in evidenza dall’INGV riguarda la natura stessa dei terremoti. Un evento sismico non è un fenomeno che si sviluppa esclusivamente in un punto del sottosuolo, identificato come ipocentro, ma è il risultato di uno scorrimento lungo una superficie di faglia, le cui dimensioni possono essere molto più estese di quanto comunemente si immagini. La conoscenza delle caratteristiche delle faglie è quindi indispensabile per una corretta valutazione della pericolosità sismica. Tra i parametri più importanti rientrano le dimensioni della superficie di rottura, la sua posizione, l’orientamento del piano di faglia e il meccanismo attraverso il quale si verifica lo scorrimento. Si tratta di informazioni che contribuiscono alla valutazione del rischio sismico e alla comprensione dei fenomeni che avvengono all’interno della crosta terrestre. I terremoti, infatti, sono fenomeni naturali che non possono essere previsti in senso deterministico: la mitigazione delle loro conseguenze dipende anche dalla capacità di conoscere e caratterizzare le strutture geologiche potenzialmente responsabili di eventi futuri. La sequenza dell’Italia centrale del 2016 rappresenta un caso particolarmente significativo per lo studio delle sorgenti sismiche, grazie alla possibilità di analizzare le deformazioni prodotte da tre terremoti importanti verificatisi a distanza di poche settimane.

Il terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016: due segmenti di faglia e spostamenti fino a 1,4 metri

Il primo dei tre principali eventi analizzati è il terremoto del 24 agosto 2016, di magnitudo Mw 6.0, che ha interessato l’area di Accumoli e Amatrice. Secondo la ricostruzione dell’INGV, il sisma si è verificato lungo una faglia con orientamento appenninico, disposta secondo una direzione nord-ovest sud-est e con un piano immergente verso sud-ovest. La nuova analisi delle deformazioni superficiali, ottenuta attraverso l’inversione dei dati satellitari InSAR, ha consentito di individuare due distinti picchi di scorrimento, rispettivamente di 1,4 metri e 1 metro. Questi valori corrispondono a due segmenti di faglia adiacenti, interessati dalla rottura durante lo stesso evento sismico. L’area complessiva coinvolta è stata stimata in circa 18 chilometri di lunghezza per 8 chilometri di larghezza. La ricostruzione permette quindi di distinguere la distribuzione degli spostamenti all’interno della sorgente sismica, individuando le porzioni lungo le quali lo scorrimento è stato maggiore.

Il terremoto di Visso del 26 ottobre: una faglia lunga circa 14 chilometri

Il secondo evento oggetto della nuova elaborazione scientifica è il terremoto del 26 ottobre 2016, che ha interessato l’area di Visso con una magnitudo Mw 5.9. La scossa si è verificata nella serata del 26 ottobre lungo una faglia situata più a nord rispetto a quella responsabile del terremoto del 24 agosto. Anche in questo caso, la struttura presenta un orientamento appenninico, con un piano di faglia immergente verso sud-ovest. Le elaborazioni scientifiche hanno permesso di ricostruire una superficie interessata dallo scorrimento di circa 14 chilometri per 6 chilometri, con una dislocazione massima di 1,2 metri. La nuova modellazione permette di descrivere le caratteristiche geometriche della sorgente e di collocarla rispetto alle altre strutture coinvolte nella sequenza sismica dell’Italia centrale.

Norcia, il terremoto del 30 ottobre 2016: magnitudo 6.5 e un complesso sistema di faglie

Il terremoto del 30 ottobre 2016 a Norcia, di magnitudo Mw 6.5, è stato l’evento più forte dell’intera sequenza e presenta una struttura della sorgente sismica particolarmente complessa. Le immagini satellitari analizzate attraverso la tecnica InSAR hanno mostrato una distribuzione delle deformazioni differente rispetto ai due terremoti precedenti. La forma delle frange interferometriche ha evidenziato la necessità di ricostruire un sistema di rottura articolato. L’analisi dettagliata ha consentito di identificare due piani principali di rottura. Il primo presenta una direzione appenninica e un’immersione verso sud-ovest, in continuità con le caratteristiche geometriche delle faglie associate agli eventi precedenti. Il secondo è invece un piano ausiliario a basso angolo, che si immerge in direzione nord-ovest. Le mappe delle deformazioni hanno inoltre permesso di riconoscere tre ulteriori segmenti minori, portando alla definizione di un sistema complessivo costituito da due piani principali e tre segmenti secondari. Sul segmento principale, l’area interessata dallo scorrimento raggiunge circa 20 chilometri per 10 chilometri, mentre su quello ausiliario si estende per circa 14 chilometri per 9 chilometri. I valori massimi di spostamento lungo le superfici di faglia sono stati stimati rispettivamente in 1,9 metri sul segmento principale e 1,5 metri su quello ausiliario. Questi risultati mostrano come un terremoto di elevata magnitudo possa coinvolgere contemporaneamente diverse strutture geologiche, con geometrie e direzioni di immersione differenti, e come la distribuzione degli scorrimenti possa risultare particolarmente articolata.

Come funziona la tecnologia InSAR che misura gli spostamenti del terreno dallo spazio

Alla base delle nuove ricostruzioni dell’INGV c’è l’utilizzo dell’interferometria differenziale SAR, conosciuta anche come InSAR, una tecnica che sfrutta le immagini radar acquisite dai satelliti per misurare le deformazioni permanenti della superficie terrestre. Quando una faglia si rompe, si verificano due fenomeni strettamente collegati: uno scuotimento temporaneo della crosta terrestre, che costituisce il terremoto, e una deformazione permanente nel volume di crosta circostante. L’analisi delle onde sismiche e quella delle deformazioni superficiali forniscono informazioni differenti ma complementari. Le prime consentono di ricostruire come lo scorrimento lungo la faglia si sia evoluto nel tempo, mentre le seconde permettono di individuare dettagli della geometria della sorgente sismica che potrebbero non emergere dalle sole osservazioni sismologiche. Le registrazioni delle onde sismiche provengono infatti da strumenti distribuiti in punti specifici del territorio, talvolta anche molto distanti dall’area epicentrale. Le deformazioni permanenti, invece, interessano generalmente una regione circoscritta, la cui estensione può raggiungere circa tre o quattro volte le dimensioni della faglia. La tecnica InSAR permette di ottenere una rappresentazione spaziale estremamente dettagliata di queste deformazioni, attraverso l’elaborazione delle immagini radar satellitari. Uno dei principali vantaggi è la straordinaria sensibilità delle misurazioni: nonostante i satelliti operino a centinaia di chilometri dalla superficie terrestre, l’InSAR è in grado di rilevare spostamenti del terreno anche di pochi millimetri. La tecnologia garantisce inoltre un’ampia copertura geografica, permettendo di analizzare territori molto estesi. Negli ultimi trent’anni ha trasformato profondamente lo studio delle sorgenti sismiche e, pur presentando alcuni limiti, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ottenere rapidamente mappe delle deformazioni cosismiche superficiali.

Dalle immagini satellitari ai modelli delle faglie: come si ricostruisce un terremoto

Le deformazioni osservate in superficie costituiscono il punto di partenza per individuare le caratteristiche delle faglie che hanno generato un evento sismico. Il procedimento scientifico utilizzato è definito inversione dei dati e si basa sull’impiego di modelli matematici e algoritmi di ottimizzazione. Attraverso questo processo, i ricercatori partono dagli effetti misurabili del terremoto, rappresentati dagli spostamenti permanenti della superficie terrestre, per risalire alle cause che li hanno prodotti, ricostruendo la geometria della sorgente sismica e la distribuzione dello scorrimento lungo la faglia. Per i terremoti del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, gli studiosi hanno recentemente riprocessato alcune mappe InSAR e ricalcolato i modelli delle sorgenti utilizzando metodologie e algoritmi migliorati rispetto a quelli disponibili dieci anni fa. Questo aggiornamento ha permesso di ottenere nuove rappresentazioni delle superfici coinvolte, evidenziando le differenti configurazioni delle faglie e la distribuzione degli spostamenti associati ai singoli eventi. Un aspetto particolarmente importante riguarda la capacità dei modelli di ricostruire strutture complesse, come quelle individuate nel terremoto di Norcia, dove le osservazioni hanno consentito di distinguere diversi piani di rottura e segmenti minori.

Nasce il portale INGV della Sorgente Estesa: le faglie dei terremoti diventano esplorabili in 3D

I risultati delle nuove elaborazioni sono disponibili nel portale INGV della Sorgente Estesa. La piattaforma raccoglie e condivide i prodotti scientifici relativi a terremoti significativi avvenuti in Italia e nel mondo, con particolare attenzione alla rappresentazione delle faglie estese e delle deformazioni permanenti prodotte dalla loro rottura. Il progetto sintetizza oltre trent’anni di attività di ricerca e sviluppo scientifico nel campo dell’analisi e della modellazione dei dati InSAR. Uno degli elementi più innovativi è la possibilità di esplorare in modo interattivo le strutture sismogenetiche e osservare il loro rapporto con il territorio circostante. Il portale offre infatti una navigazione interattiva su scala globale e consente di modificare la trasparenza del suolo, rendendo possibile una visualizzazione delle faglie al di sotto della superficie terrestre. Attraverso questa funzione è possibile osservare l’estensione dei piani di rottura, la loro inclinazione e la posizione rispetto agli elementi geografici presenti in superficie. La rappresentazione tridimensionale permette così di comprendere come le strutture responsabili dei terremoti possano svilupparsi nel sottosuolo per molti chilometri e interessare volumi di crosta terrestre di notevole estensione. La piattaforma è stata progettata per essere utilizzata in differenti ambiti, dalla ricerca scientifica alle attività degli operatori di protezione civile, fino alla formazione e allo studio dei fenomeni sismici.

Monitoraggio dei terremoti, il sistema integra nuove faglie e dati satellitari elaborati automaticamente

Il portale INGV della Sorgente Estesa non si limita a raccogliere le ricostruzioni di terremoti storici, ma viene costantemente aggiornato attraverso l’inserimento di nuove sorgenti sismiche relative a eventi passati e recenti. Per gli eventi più recenti, l’intera catena di analisi è stata automatizzata con l’obiettivo di fornire nel minor tempo possibile informazioni scientifiche utili alla comprensione dei fenomeni sismici in atto. Un contributo fondamentale arriva dal servizio EPOSAR, sviluppato dal CNR-IREA, l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il servizio produce automaticamente mappe di spostamento InSAR per terremoti di magnitudo superiore a 5.5 su scala globale, fornendo i dati necessari alle successive analisi delle deformazioni della superficie terrestre. L’integrazione tra osservazioni satellitari, algoritmi di elaborazione e modellazione delle sorgenti sismiche permette di rendere disponibili nuove informazioni sulla struttura delle faglie e sugli effetti permanenti dei terremoti.

Pericolosità sismica, perché conoscere le dimensioni delle faglie è fondamentale

La ricostruzione dei terremoti del 2016 evidenzia il ruolo della conoscenza delle faglie sismogenetiche nella valutazione della pericolosità sismica e, più in generale, nell’analisi del rischio associato ai terremoti. Le dimensioni delle superfici di rottura, l’orientamento dei piani di faglia e la distribuzione degli spostamenti sono elementi necessari per descrivere con maggiore accuratezza i processi fisici che avvengono nel sottosuolo. Nel caso della sequenza di Amatrice, Visso e Norcia, i nuovi modelli mostrano superfici coinvolte complessivamente superiori a 500 chilometri quadrati, con scorrimenti che, nell’evento più forte, hanno raggiunto quasi 2 metri. L’analisi delle deformazioni permanenti consente di collegare i movimenti profondi della crosta terrestre agli effetti osservabili in superficie, evidenziando le relazioni spaziali tra le faglie e il territorio. La disponibilità di questi dati attraverso il nuovo portale INGV rappresenta uno strumento per approfondire la conoscenza delle sorgenti sismiche e migliorare la caratterizzazione dei terremoti, attraverso informazioni ottenute con metodi scientifici sempre più avanzati.