Poteva trasformarsi in una tragedia dalle conseguenze irreparabili quanto accaduto nella serata di ieri lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio di Morano Calabro, in provincia di Cosenza. Un grosso bovino, riuscito a eludere le recinzioni perimetrali, si è improvvisamente immesso sulla sede autostradale, diventando un ostacolo letale per i veicoli in transito. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l’animale sarebbe riuscito a raggiungere l’asfalto approfittando probabilmente di un varco o di uno spazio presente lungo le barriere di protezione che delimitano l’arteria viaria.

In quel preciso momento, lungo la carreggiata stava sopraggiungendo un’autovettura guidata da un giovane automobilista. L’impatto è stato tanto improvviso quanto violento, reso inevitabile dalle proibitive condizioni meteorologiche che stavano flagellando l’intera area del Pollino. Sulla zona, infatti, imperversavano forte vento e pioggia battente, fattori che hanno ridotto drasticamente la visibilità notturna e reso l’asfalto particolarmente insidioso. Il conducente si è ritrovato l’enorme sagoma dell’animale davanti al cofano in una frazione di secondo, senza avere né lo spazio né il tempo tecnico necessari per tentare una manovra evasiva o una frenata d’emergenza efficace.

Il miracolo nell’abitacolo: le corna sfondano il parabrezza

La violenza dello scontro ha avuto conseguenze fatali per il bovino, che è morto sul colpo a seguito del tremendo urto con il mezzo. La scena che si è presentata subito dopo l’impatto testimonia quanto il giovane conducente abbia letteralmente sfiorato la morte. Nell’urto, infatti, le corna dell’animale hanno colpito in pieno il vetro anteriore del veicolo, arrivando a sfondare il parabrezza e penetrando all’interno dell’abitacolo. Soltanto una straordinaria fatalità ha impedito il peggio: le corna hanno sfiorato il volto dell’automobilista, provocandogli fortunatamente soltanto ferite lievi e un comprensibile stato di shock. La solidarietà della strada ha giocato un ruolo fondamentale nei concitati istanti immediatamente successivi al sinistro. I primi a fermarsi per prestare soccorso al giovane ferito e per segnalare il pericolo agli altri mezzi in arrivo sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i numeri di emergenza per evitare ulteriori tamponamenti a catena in condizioni di scarsa visibilità.

L’intervento dei soccorsi, della Polizia stradale e del personale Anas

La macchina dei soccorsi si è attivata in tempi rapidi per gestire l’emergenza sulla A2 del Mediterraneo. Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del Suem 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto al giovane automobilista. Nonostante le ferite riportate siano apparse subito non gravi, i medici hanno disposto il trasferimento del ragazzo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castrovillari per sottoporlo a tutti gli accertamenti clinici e strumentali del caso, necessari dopo un trauma stradale di tale entità.

Parallelamente alle operazioni di soccorso sanitario, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, incaricati di effettuare tutti i rilievi planimetrici e fotografici utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ad accertare le eventuali responsabilità. Un ruolo cruciale è stato svolto anche dalle squadre del personale Anas, intervenute per mettere in sicurezza il tratto autostradale, gestire i rallentamenti del traffico, rimuovere la carcassa dell’animale e ripristinare la piena percorribilità della carreggiata. Gli operatori dovranno inoltre ispezionare attentamente l’intero perimetro della recinzione in quel segmento stradale per individuare e chiudere tempestivamente il punto di accesso utilizzato dal bovino.

L’emergenza degli animali vaganti nel Cosentino e sul tratto del Pollino

L’episodio di Morano Calabro riaccende drammaticamente i riflettori su una problematica cronica che affligge numerose arterie stradali della Calabria, e in particolare le zone montane e pedemontane del Cosentino a ridosso del Parco nazionale del Pollino. La presenza di animali vaganti, siano essi bovini lasciati al pascolo brado o fauna selvatica come i cinghiali, rappresenta una minaccia costante per la sicurezza stradale. Quando questi esemplari riescono a superare le recinzioni danneggiate dal maltempo, dall’usura o da atti vandalici, la rete autostradale si trasforma in una trappola imprevedibile per chi viaggia ad alta velocità.

Le indagini della Polizia stradale si concentreranno ora anche sull’identificazione del proprietario del bovino, attraverso la verifica di eventuali marchi auricolari o microchip presenti sull’animale. Risalire all’allevatore è un passaggio fondamentale per chiarire come un capo di bestiame di grossa taglia possa essersi allontanato incustodito fino a raggiungere una delle principali direttrici di collegamento tra il Nord e il Sud Italia.

Incidenti con animali in autostrada: chi paga i danni secondo la legge

Quando si verifica un incidente stradale con un animale in autostrada, la questione del risarcimento dei danni materiali al veicolo e delle lesioni fisiche subite dal conducente diventa spesso complessa. A differenza delle strade statali o provinciali, dove la giurisprudenza valuta caso per caso la responsabilità dell’ente gestore, l’autostrada è per definizione una strada a scorrimento veloce completamente recintata e protetta, alla quale si accede spesso pagando un pedaggio o comunque con la legittima aspettativa di non incontrare ostacoli improvvisi come animali di grossa taglia.

Secondo consolidati orientamenti della Corte di cassazione, la responsabilità può ricadere sia sull’ente gestore dell’autostrada, chiamato a rispondere in base all’articolo 2051 del Codice civile per l’omessa custodia e manutenzione delle barriere di protezione, sia sul proprietario dell’animale, qualora si tratti di un capo d’allevamento domestico o da pascolo sfuggito alla vigilanza, ai sensi dell’articolo 2052 del Codice civile. Per l’automobilista coinvolto, è sempre essenziale richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine affinché venga redatto un verbale ufficiale che certifichi la dinamica, le condizioni meteo e l’eventuale presenza di varchi nelle reti di recinzione, elementi indispensabili per avviare correttamente la richiesta di risarcimento.

Come comportarsi alla guida in caso di pioggia forte e ostacoli improvvisi

Quanto accaduto lungo il tratto di Morano Calabro offre anche uno spunto di riflessione fondamentale sulla guida sicura in condizioni di maltempo. Viaggiare in autostrada di notte, sotto pioggia intensa e forti raffiche di vento, richiede un drastico adeguamento della velocità rispetto ai limiti massimi consentiti. Il Codice della strada stabilisce infatti che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, il limite massimo di velocità in autostrada scende automaticamente da 130 a 110km/h, ma in presenza di visibilità molto ridotta è opportuno rallentare ulteriormente per ampliare i margini di reazione. In presenza di un animale sulla carreggiata, gli esperti di sicurezza stradale raccomandano di evitare sterzate brusche e istintive ad alta velocità, soprattutto sull’asfalto bagnato, poiché il rischio di perdere il controllo del mezzo, ribaltarsi o invadere la corsia opposta causando uno scontro con altri veicoli è altissimo. La manovra più sicura resta una frenata decisa mantenendo saldamente il volante dritto, azionando immediatamente le quattro frecce di emergenza per avvisare chi segue. Una volta avvenuto l’eventuale impatto, è vitale mettere in sicurezza se stessi indossando il giubbotto catarifrangente, posizionarsi oltre il guard-rail in attesa dei soccorsi e non tentare mai di avvicinarsi a un animale ferito, che potrebbe reagire in modo imprevedibile.