USA, scatta lo shutdown: Statua della Libertà chiusa ai turisti

La Statua della Libertà e il Museo dell’Immigrazione di Ellis Island a New York sono chiuse ai turisti: è uno degli effetti dello ‘shutdown‘ del governo federale, scattato dopo che repubblicani e democratici non sono riusciti a raggiungere un compromesso per garantire la proroga delle leggi di spesa.

La chiusura di due delle maggiori attrazioni turistiche di New York ha “effetto immediato” e proseguirà fino a “ulteriore annuncio“.

Lo shutdown riguarda tutti i servizi non essenziali delle agenzie federali, tra cui anche il National Park Service, che gestisce la Statua della Libertà e il museo di Ellis Island.