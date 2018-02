Sawyer, il robot barista che prepara il caffè e intrattiene i clienti in una nuova caffetteria a Tokyo

Il Giappone ha una nuova caffetteria in cui i clienti possono bere il caffe preparato e servito da un robot barista. Il robot, di nome Sawyer, ha debuttato questa settimana all’Henna Cafe (che significa “la strana caffetteria”) nel quartiere Shiuya a Tokyo.

Il robot ha un solo braccio e scansiona gli scontrini acquistati presso una macchinetta automatica. Con uno schermo che riporta due occhi da cartone animato, il robot barista accoglie i clienti: “Vorresti un delizioso caffè? So prepararlo meglio degli essere umani nei dintorni”. Macina i chicchi di caffè, riempie un filtro e versa acqua calda in un bicchiere di carta per un massimo di 5 persone contemporaneamente.

Una tazza di caffè costa 3 dollari e richiede pochi minuti per la preparazione. Sawyer è anche in grado di azionare una macchina automatica per preparare altre 6 bevande calde, come cappuccino, cioccolata calda e latte al tè verde. I clienti, molti dei quali giovani, scattavano foto mentre erano in fila.

Il gestore della caffetteria, l’agenzia di viaggi H.I.S. Co., dichiara che i robot possono aumentare la produttività e intrattenere i clienti. Dall’agenzia fanno sapere che per dirigere la caffetteria robot basta solo una persona, rispetto alle diverse persone necessarie in un comune bar, quindi questo permette di servire un caffè di qualità migliore ad un prezzo ragionevole. Ma non si tratta solo di efficienza. Il gestore della caffetteria vuole che il robot intrattenga i clienti, in modo che non sia come acquistare semplicemente un caffè da un distributore automatico.

Takeshi Yamamoto, 68, anni, impiegato in un ristorante delle vicinanze, ha dichiarato che la sua prima esperienza nella caffetteria robot è stata molto divertente e che il caffè preparato dal suo robot era delizioso. Ecco cosa ha aggiunto: “Si può avere un caffè preparato dalla macchinetta anche nei supermercati, ed è buono. Ma qui io mi sono divertito molto”.