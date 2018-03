Earth Hour, domani l’Ora della Terra: luci spente anche in Piazza San Marco a Venezia

Domani, sabato 24 marzo, alle ore 20.30, si spegneranno le luci per un’ora in molte piazze, strade e monumenti simbolo del Pianeta, rispondendo all’invito di “Earth Hour 2018 – l’Ora della Terra”, la grande mobilitazione globale organizzata dal Wwf per promuovere il risparmio energetico e contrastare i cambiamenti climatici.

Anche la Città di Venezia aderisce all’evento, patrocinato quest’anno dall’Assessorato all’Ambiente, proponendo alcune iniziative.

Alle 19.30 partirà da Piazzale Roma e da Sant’Elena verso Piazza San Marco una passeggiata nordica aperta a tutti. L’arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 20.15 nei pressi del Caffè Lavena.

Alle 20.30 si spegneranno le luci di Piazza San Marco e degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa mentre verranno accesi dei piccoli lumini che brilleranno nel buio disegnando il logo dell’evento. Un gesto simbolico per sensibilizzare persone e istituzioni al consumo energetico consapevole e contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile.

Alla manifestazione collaborano l’associazione Piazza San Marco e l’associazione Nordic Walking Italy.

“Iniziative come questa – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin – sono occasioni preziose che ci invitano a non dare per scontato lo splendido Pianeta in cui viviamo. Insieme, siamo chiamati a tutelarlo e a custodirlo, anche attraverso piccole scelte quotidiane e consapevoli, perché possano continuare a goderne anche le generazioni future. Domani – ha aggiunto De Martin – spegneremo per una notte anche il faro Ramses II di Porto Marghera”.