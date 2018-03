È primavera, svegliatevi bambini: in Alto Adige la vacanza è a tutta natura, tra pet-zoo, boschi e gite in barca

Con l’arrivo della primavera il richiamo della natura si fa più forte e i bambini sono i primi a percepirlo. I Familienhotels Südtirol in Alto Adige sono la scelta ideale per riempire di sorrisi e divertimento le giornate dei più piccini. Le 25 strutture specializzate nelle vacanze per famiglie offrono le migliori proposte per godere al massimo di tutte le meraviglie del paesaggio dolomitico durante la stagione più attesa dell’anno.

Il Kinderparadies Alpin è immerso nei paesaggi incontaminati della Val di Fleres, a 1.130 m di altitudine. Qui i piccoli ospiti possono scoprire l’ambiente naturale come in un laboratorio, costruendo rifugi nel bosco, raccogliendo erbe commestibili, fiori di prato e insetti affascinanti, grazie al Miniclub Esplora Natura. Per le famiglie appassionate di escursioni, imperdibile l’offerta Alto Adige Balance con ActiveCard inclusa.

E chi ama gli animali? Il Familienhotel Sonnwies a Luson nelle Dolomiti della Valle Isarco, dispone di una fattoria biologica e di un pet-zoo con conigli, mucche, maiali, pecore, capre e galline, da accarezzare, coccolare e foraggiare. I piccoli ospiti hanno la possibilità di cavalcare i dolci pony del paddock lungo i percorsi di equitazione. Il momento perfetto per vivere questa esperienza è dato dal pacchetto Family Special 6=7.

Restando in tema di natura e passeggiate, l’Hotel Bad Ratzes, ai piedi dell’Alpe di Siusi, invita ad esplorare il paesaggio alpino con il programma settimanale “Gite con tutta la famiglia”. La struttura garantisce assistenza e un‘incredibile varietà di attività per bambini di tutte le età, per questo anche i genitori possono ritagliarsi del tempo per rilassarsi e rigenerarsi. Come? Con il pacchetto Balance-iniziare l’estate sani e attivi, con eventi dedicati a salute, equilibrio e alimentazione.

Le famiglie che sognano una vacanza al lago possono realizzarla al Gartenhotel Ramus & Suites Moser ad Appiano sulla Strada del Vino. La struttura si affaccia sul Lago Grande di Monticolo e dista pochi chilometri dal Lago di Caldaro, uno degli specchi d’acqua balneabili più amati dell’Alto Adige. Un’iniziativa esclusiva dell’hotel è il trekking con gli alpaca nel bosco di Monticolo, un’esperienza indimenticabile, specialmente per i bambini, che viene offerta nel pacchetto Occasione ad aprile.