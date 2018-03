“Sigarette elettroniche: un forte passo avanti per la salute pubblica europea”: questo il tema del meeting che si terrà Martedì 20 Marzo alle ore 12.30 nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Un evento che, per la prima volta nella città belga, presenterà tutte le evidenze scientifiche sullo svapo come alternativa valida e sicura al fumo di sigaretta convenzionale.

A coordinare i lavori dell’incontro ci sarà l’eurodeputato Giovanni La Via e con lui il coordinatore del Comitato Scientifico di LIAF, prof. Riccardo Polosa.

Tra gli speaker dell’evento, i nomi più illustri del panorama scientifico internazionale: