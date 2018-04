Caso Alfie Evans: ricorso dei genitori dopo il divieto di trasferimento in Italia

I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un ricorso in appello contro la sentenza dell’Alta corte che vieta loro di portare in Italia il bimbo gravemente malato per tentare ulteriori cure.

Lunedì il tribunale ha stabilito che l’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool poteva interrompere le cure al bimbo di 23 mesi, che si trova in condizioni disperate. I genitori, Tom Evans e Kate James, vogliono invece trasferire Alfie al Bambino Gesù di Roma. Ieri la Corte Suprema ha stabilito che la famiglia non può portarlo all’estero, ma ha accordato il permesso per il trasferimento a casa.

Alfie respira anche dopo il distacco della ventilazione assistita e “continua a lottare“, ha raccontato il padre.