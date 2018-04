Ambiente, New York: proposta di legge per il bando alle buste di plastica

Il governatore dello Stato di New York ha presentato ieri un disegno di legge che dovrebbe vietare l’uso di sacchetti di plastica monouso in tutto lo Stato: “La piaga dei sacchetti di plastica ha un costo devastante per le nostre strade, la nostra acqua e le nostre risorse naturali e dobbiamo agire per proteggere il nostro ambiente“, ha spiegato Cuomo.

Il disegno di legge vieterebbe “la fornitura di sacchi di plastica da asporto monouso in qualsiasi punto vendita“, e sarebbero esentati “buste per indumenti, sacchi per la spazzatura e qualsiasi sacchetto utilizzato per avvolgere o contenere determinati alimenti“.

Se approvato, il divieto entrerebbe in vigore il 1 gennaio del prossimo anno.