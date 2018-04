Animali da compagnia: il 32% degli italiani ha in casa un pet, soprattutto cani e gatti

I dati del Rapporto Italia 2018 di Eurispes sottolineano che circa 3 italiani su 10 accolgono in casa un animale domestico (32,4%) e nella maggior parte dei casi si tratta di cani (63,3%) e gatti (38,7%). I padroni intervistati indicano che trascorrono una buona parte del proprio tempo libero per il benessere e le necessità dell’animale (passeggiate, gioco, attività all’aperto, ecc.). Il 46,2% di chi ha un animale domestico rinuncia in alcune occasioni a uscire o a intraprendere un viaggio per non lasciarlo solo. Meno diffusi sono l’abitudine di preparare pasti con alimenti freschi piuttosto che offrire cibo per animali già pronto (37,3%).

GUNA, azienda farmaceutica italiana che dal 1983 sviluppa proposte terapeutiche d’avanguardia e leader nella medicina low-dose, da sempre ha l’obiettivo di rendere disponibili soluzioni innovative, controllate, sicure ed efficaci per il conseguimento e il mantenimento del benessere psico-fisico sia in ambito umano sia animale. GUNA amplia quindi le proprie referenze della sua linea PETformula, con 5 nuovi mangimi complementari in tubi in pasta per cani e gatti, opportunamente creati come completamento a diete specifiche, per soddisfare le esigenze nutrizionali dei nostri amici, che vanno ad aggiungersi agli altri 7 già disponibili sul mercato.

I mangimi della linea PETformula sono proposti in confezione tubo da 50 gr. di pasta appetibile sia per il cane sia per il gatto. Questo tipo di formato rende molto facile la somministrazione del prodotto che può essere dato direttamente in bocca all’animale, nella ciotola mescolato nella pappa oppure, nel gatto, anche spalmato sulla zampina, dal momento che in quest’ultimo caso l’animale provvederà ad assumerlo spontaneamente durante lo svolgimento della quotidiana attività di pulizia del proprio mantello.

Grazie alla formulazione specifica e all’azione sinergica dei diversi componenti – accuratamente selezionati e presenti in precise e bilanciate quantità – contribuiscono al benessere fisiologico e nutrizionale. In particolare i 5 nuovi mangimi hanno specifiche indicazioni di utilizzo, come completamento a diete specifiche:

Pet Arthroformula , in caso di ridotta attività osteoarticolare delle cartilagini;

, in caso di ridotta attività osteoarticolare delle cartilagini; Pet Brainformula , in caso di ridotta attività neurologica;

, in caso di ridotta attività neurologica; Pet Dermoformula , in caso di problemi cutanei (aspetto del pelo e annessi);

, in caso di problemi cutanei (aspetto del pelo e annessi); Pet Kidneyformula , in caso di ridotta attività renale e delle vie urinarie;

, in caso di ridotta attività renale e delle vie urinarie; Pet Liverformula, in caso di ridotta attività epatica.

Parlare di corretta alimentazione nei cani e nei gatti non è cosa semplice: bisogna infatti partire dal presupposto che, dal punto di vista nutrizionale, gli animali sono diversi dagli esseri umani, molto diversi! Infatti gli animali domestici sono da sempre stati oggetto di attenzione e di amore da parte dell’uomo e oggi fanno parte a tutti gli effetti delle nostre famiglie.

GUNA ha anche coinvolto Ugo Gastaldi – chef del ristorante della Chevre d’Or di Eze, uno dei più prestigiosi Relais-Chateau di Francia del mondo, che nel corso della sua carriera ha cucinato per alcune personalità influenti come Ban Ki-moon, Michelle Obama, Leonardo di Caprio, Steve Woonder, Matt Damon, Bill Clinton e molti altri, che ha ideato e realizzato il volume “Ricette gourmet per cani e gatti”: “Ho accettato volentieri la proposta di GUNA di realizzare questo ricettario, utile per permettere ai padroni dei nostri amici a 4 zampe di variare in modo intelligente, salutare e gustoso la loro dieta quotidiana – ha commentato lo chef Gastaldi – immaginando una ‘settimana tipo’ nella quale dare soddisfazione al loro palato aiutandoli però a rimanere in perfetta forma fisica”.

Le ricette proposte sono gustose e facili da realizzare e sono previste per cani di taglia media – 15/20 kg. – e gatti di taglia media – 4/5 kg. – con la raccomandazione di garantire sempre a ogni animale la sua razione dietetica corretta. Nelle diverse ricette inoltre viene suggerita, laddove possibile, di inserire in modo adeguato all’interno delle diverse ricette descritte nel volume anche i 12 mangimi complementari della linea PETformula di GUNA.

La stesura di questo particolare ricettario è stata anche possibile grazie alla collaborazione del Dott. Simone Ventura, responsabile dell’ambulatorio di medicina complementare presso la clinica veterinaria La Fenice di Mestre e l’Ospedale Degli Animali di Ferrara.