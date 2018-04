Perché il carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica: car2go pubblica il Libro Bianco

Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica.

“Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto elettriche. La tecnologia è sottoposta alla massima sollecitazione e dimostra la sua idoneità per l’uso quotidiano in condizioni reali“, ha dichiarato Olivier Reppert, CEO di car2go, al Future Mobility Summit di Berlino. Le preziose conoscenze acquisite quotidianamente sono utili non solo per i costruttori di veicoli, ma anche per il “sistema globale di mobilità elettrica“, che comprende fornitori di energia elettrica, operatori di rete, produttori di batterie, istituti di ricerca, città e, naturalmente, gli utenti.

“Siamo convinti che il futuro del carsharing sia elettrico, per questo ne promuoviamo lo sviluppo sistematico. Le flotte di carsharing completamente elettriche rafforzano ulteriormente gli effetti già positivi del carsharing, ad esempio per quanto riguarda la qualità dell’aria nelle aree metropolitane. Inoltre, aiutiamo le città a risolvere l’annosa questione inerente lo sviluppo di un’appropriata infrastruttura di ricarica. Di conseguenza, diamo un contributo significativo all’ulteriore promozione della mobilità elettrica nel suo complesso“, spiega Reppert.

car2go gestisce attualmente flotte di carsharing completamente elettriche in tre location (Stoccarda, Amsterdam e Madrid) per un totale di 1.400 veicoli utilizzati da 365.000 clienti. car2go è quindi uno dei maggiori fornitori al mondo nel settore del carsharing elettrico. Entro la fine del 2019 ad Amburgo saranno introdotte altre 400 auto elettriche.

“La mobilità elettrica e il carsharing perseguono entrambi lo stesso obiettivo strategico: rendere le città un posto più pulito e migliore in cui vivere. Ma c’è di più“, si legge nel Libro Bianco di car2go. “Dal nostro punto di vista, la guida completamente elettrica è un’interazione di diversi elementi: dalla batteria all’esperienza del cliente, dalla rete elettrica all’infrastruttura di ricarica“. Si tratta dunque di promuovere il sistema complessivo della mobilità elettrica.