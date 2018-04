Mercoledì 9 Maggio a Milano un convegno tecnico sulla filiera del verde nel settore degli appalti pubblici

Mercoledì 9 Maggio si svolgerà a Milano il convegno organizzato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Assofloro Lombardia e Myplant&Garden: “Appalti pubblici per la realizzazione, la gestione e la cura del verde – Quadro normativo, aspetti procedurali, problemi, esperienze a confronto, linee guida e buone pratiche”.

Il convegno è rivolto ad amministratori, dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e più in generale delle stazioni appaltanti, ai responsabili delle imprese private che operano nel settore degli appalti pubblici, alle associazioni di categoria, a professionisti ed aziende della filiera del verde. Lo scopo del convegno è avviare una riflessione sui problemi tecnici ed organizzativi delle Amministrazioni pubbliche nel bandire e gestire gare per la gestione e la manutenzione del verde, fornire possibili soluzioni, mettere in evidenza buone pratiche di gestione e casi virtuosi.

Nella prima sessione del convegno i relatori porteranno la loro esperienza nella gestione degli appalti di manutenzione del verde pubblico, evidenziando processi innovativi, buone pratiche ed esperienze virtuose e portando alla luce problemi e criticità. La seconda sessione prenderà invece in considerazione aspetti giuridici e amministrativi degli appalti pubblici.

Si tratta di un incontro importante a cui seguiranno azioni per attivare sinergie e interlocuzioni con istituzioni ed enti di riferimento, per cercare di risolvere gli enormi problemi che enti pubblici, professionisti ed aziende hanno, su fronti diversi, rispetto agli appalti “verdi” e che come noto condizionano in negativo la qualità del verde urbano vanificando tutti gli sforzi per incentivarlo, promuoverlo, migliorarlo.

La partecipazione al convegno è gratuita, fino ad esaurimento posti, con iscrizione obbligatoria. In questa pagina il flyer con il programma, le informazioni logistiche e le modalità di iscrizione.