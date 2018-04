Seeds&Chips e Tetra Pak® insieme per ridurre le emissioni di carbonio

Tetra Pak® sarà al fianco di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, il più importante evento internazionale dedicato alla Food Innovation in programma a Milano dall’7 all’10 maggio 2018, giunto alla sua quarta edizione, per promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse del pianeta.

L’evento, che riunirà il meglio della food innovation a livello mondiale, avrà quest’anno un focus speciale sul tema dell’acqua, una delle maggiori sfide dei prossimi anni a livello globale.

Le confezioni di acqua che Seeds&Chips distribuirà durante il Summit sono in cartoni Tetra Pak, azienda leader da oltre sessant’anni nella fornitura di soluzioni per il trattamento e il confezionamento di alimenti e bevande.