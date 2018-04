In vacanza con gli amici animali? Ecco come e dove

Da dove partono i viaggiatori che non rinunciano, nemmeno in vacanza, alla compagnia dei propri inseparabili amici a quattro zampe? E quali sono le destinazioni più amate? A queste e altre domande ha risposto HomeAway®, esperto globale nell’affitto di case vacanza* conducendo una ricerca che disegna una nuova mappa delle mete turistiche più richieste dagli amanti degli animali nel 2017**.

Da dove partono i viaggiatori pet friendly…

# Top 7 – Provenienza 1 USA 2 Germania 3 Regno Unito 4 Francia 5 Canada 6 Italia 7 Spagna

Secondo quanto emerge dal sondaggio, lo scorso anno vede sul podio della top 7 dei paesi d’origine dei viaggiatori amanti degli animali gli Stati Uniti Germania e Regno Unito. Al quarto posto la Francia seguita da Canada e Italia (sesto posto). Chiude la classifica la Spagna.

… E quali destinazioni scelgono per le loro vacanze…

La scelta della meta varia molto in base alla provenienza dei viaggiatori pet friendly, che tendono a prediligere il proprio Paese o località limitrofe. Sono apprezzate anche le destinazioni di mare, in particolare Spagna e Francia.

I turisti in partenza da Regno Unito, preferiscono decisamente mete nazionali (sette su dieci, con il Galles al secondo posto) nella top 10 di quelle più richieste nel 2017, mentre le restanti tre sono Sitges, Sant Josep de sa Talaia e Marbella in Spagna. Anche i tedeschi si muovono principalmente tra i confini nazionali – con quattro mete su dieci localizzate entro i confini nazionali – isola di Sylt, Glowe (isola di Rügen), Zingst e Heringsdorf – ma si spingono anche in Francia (questa nazione occupa ben tre posti delle top 10). Compaiono nella classifica delle loro mete preferite anche la Croazia (4° posto), l’Italia con la Lombardia in particolare e l’Olanda (9° e 10° posto).

I francesi, avvantaggiati probabilmente dal fatto di essere la seconda destinazione per numero di proprietà pet friendly disponibili sulla piattaforma di HomeAway e dalle numerose località costiere, sono ancora più “casalinghi”. Nella loro top 10 delle destinazioni più richieste ci sono infatti bene 7 destinazioni nazionali (Porto Vecchio, in Corsica, al 1° posto) e tre mete in Spagna. Tutta domestica è invece la classifica spagnola, che vede Marbella al 1° posto. Gli italiani amanti degli animali , invece, sono decisamente “mediterranei”, e scelgono la Spagna (con ben 3 mete in classifica, Ibiza in testa), l’Italia (presente in classifica con 5 località e regioni: tra cui la Puglia con Gagliano del Capo, la Toscana con Porto santo Stefano e Punta Ala e la Lombardia con Montinelle) e in fine la Francia (preferita nelle mete di Chamonix e Hyères in Costa Azzurra).

Ecco di seguito una selezione su HomeAway di alcune case vacanze online nelle destinazioni preferite dai viaggiatori italiani amanti degli amici a quattro zampe.

PROPOSTA #1 – GAGLIANO DEL CAPO, PUGLIA

A pochi chilometri da Santa Maria di Leuca e dalle spiagge di sabbia della costa Jonica, in una piccola strada pedonale del centro storico di Gagliano del Capo, si trova la casa Giardini di Sant’Elia. Di recentissima ristrutturazione, la casa ancora oggi rispetta le caratteristiche architettoniche locali grazie alla sensibilità e professionalità della proprietaria, nonché architetto che ne ha curato il recupero. Un portoncino in ferro ci introduce nella piccola corte, anticamera della casa, dove trovano ingresso, oltre che dall’interno, anche tutte le camere da letto. Entrando in casa un ingressino ci accoglie per poi condurci alle 2 camere matrimoniali, ad un bagno con vasca in pietra e ad una zona che ospita in un unico grande ambiente, il salotto/living e la zona cucina con pranzo: ampio e luminoso grazie alle grandi vetrate che affacciano su un terrazzo attrezzato per pranzare all’aperto e sul giardino. Inoltre dalla piccola corte di ingresso, una scala conduce al piano superiore dove si trova una camera matrimoniale con bagno/doccia (fine lavori di ristrutturazione previsti per fine giugno) ed il suo terrazzo che affaccia sul giardino e dalla quale si vede il centro storico del paese. La casa è dotata di tutti i comfort.

*104 € in media / notte* per 6 persone

PROPOSTA #2 – PUNTA ALA, TOSCANA

Accogliente casetta con dependance, circondata da un giardino con prato e dotato di una terrazza coperta, gazebo e barbecue. La casa vacanze si trova nella macchia mediterranea verso le spiagge di Punta Ala, una città turistica e cosmopolita, con strutture sportive come campi da golf, maneggio, campi da tennis, scuola di vela e un rinomato porto turistico. Il mare con la sua spiaggia di sabbia è raggiungibile con una bella passeggiata di 350 metri, all’ombra dei pini maestosa spiaggia. Parcheggio coperto di fronte al giardino. Attrazioni: Castiglione della Pescaia 21 km, 38 km Vetulonia (necropoli etrusca) e il Parco Naturale dell’Uccellina 60 km. *154 € in media / notte* per 8 persone

PROPOSTA #3 – CHAMONIX, FRANCIA

Questo chalet è situato a Les Pècles, una posizione ricercata sul lato soleggiato della valle di Chamonix. Si trova a 10 minuti a piedi dalla principale via dello shopping di Chamonix, rue Paccard, ea 300 metri dalla fermata dell’autobus più vicina a Les Moussoux, che fornisce l’accesso alle varie stazioni di risalita. Lo chalet offre una meravigliosa casa lontano da casa con tutto il necessario per trascorrere una vacanza rilassante.

*201 € in media / notte* per 8 persone

* Definizione generica non assimilabile ad alcuna definizione legale”

**Prezzi rilevati in data 11 aprile 2018 – offerta soggetta a disponibilità. Le modalità di prenotazione sono diverse e definite da ogni singolo proprietario. Le prenotazioni si effettuano direttamente con i proprietari.

*** Dati interni HomeAway basati sulle prenotazioni nel corso nel 2017