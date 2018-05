“È più semplice per te mandare un sms che per Ginevra fare un solo respiro. No restare immobile!” Dal 7 al 26 maggio, inviando un SMS o chiamando il numero 45595 sarà possibile donare da 2 a 5 euro per supportare la ricerca scientifica.

#nonrestareimmobile : al via la Campagna di Raccolta Fondi con SMS solidale per sostenere la terapia genica sull’Atrofia Muscolare Spinale con Distress Respiratorio ( SMARD1 ) promossa dall’Associazione “Centro Dino Ferrari”.

Aiuta Ginevra: sostieni la ricerca sulla SMARD1

