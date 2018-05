Operazioni di pulizia in corso a Passo Rombo (2.509 metri) in vista della riapertura della strada panoramica, che collega la valle Passiria in Alto Adige con il Tirolo austriaco: in alcuni punti si registrano ancora 12 metri di neve e gli operatori del servizio strade devono aprire varchi nella coltre. Grazie alle temperature in rialzo ad aprile la neve si è sciolta sui pendii soleggiati, mentre nei punti meno esposti rimarrà anche in estate.